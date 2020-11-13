Песков оценил влияние освобождения Калви на инвестклимат в России
Освобождение из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви никак не скажется на инвестиционном климате в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Само по себе изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате. Не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату», — заявил он.
При этом комментировать решение Верховного суда Песков отказался, сказав, что Кремль никогда этого делал. «Но еще раз только можно повторить общее понимание, что, кроме суда, признать человека виновным не может никто», — подчеркнул пресс-секретарь.
Вчера Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, куда тот был помещен в апреле 2019 г. по подозрению в мошенничестве. Аналогичным образом мера пресечения была изменена еще шести фигурантам дела. Основанием для такого решения суда стало погашение долга в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», из-за которого и было заведено расследование.
Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).