Песков оценил влияние освобождения Калви на инвестклимат в России

Уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов возбудили в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, входящего в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).