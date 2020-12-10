Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты

Ведомости

Бразильская авиакомпания Gol первой в мире возобновила коммерческие полеты Boeing 737 MAX после того, как был отменен запрет на эксплуатацию, введенный в 2019 году, сообщает Business Insider. Авиакомпания выполнила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри на юге Бразилии.

Видеозапись первого полета опубликовало AFP. По данным агентства, сотрудники которого были на борту, на рейс продали 88% мест при вместимости 186 пассажиров. Экипаж не упоминал, что это первый коммерческий полет 737 MAX после запрета. Большинство пассажиров не обратили внимания на модель самолета, отмечает агентство.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило 18 ноября об отмене решения о запрете полетов самолетов Boeing 737 MAX. Запрет действовал 20 месяцев, это абсолютный рекорд в истории коммерческой авиации.

Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.

Ранее по теме: Власти США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных