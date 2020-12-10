Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты

Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.