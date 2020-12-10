Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты
Бразильская авиакомпания Gol первой в мире возобновила коммерческие полеты Boeing 737 MAX после того, как был отменен запрет на эксплуатацию, введенный в 2019 году, сообщает Business Insider. Авиакомпания выполнила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри на юге Бразилии.
Видеозапись первого полета опубликовало AFP. По данным агентства, сотрудники которого были на борту, на рейс продали 88% мест при вместимости 186 пассажиров. Экипаж не упоминал, что это первый коммерческий полет 737 MAX после запрета. Большинство пассажиров не обратили внимания на модель самолета, отмечает агентство.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило 18 ноября об отмене решения о запрете полетов самолетов Boeing 737 MAX. Запрет действовал 20 месяцев, это абсолютный рекорд в истории коммерческой авиации.
Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.