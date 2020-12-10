«Киевская площадь» откроет первый в России люксовый отель под брендом Raffles
«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева договорилась с гостиничным оператором Accor об управлении гостиничным комплексом, который строится рядом с парком «Зарядье» на улице Варварка в Москве. Это будет первый в России отель под люксовым брендом Raffles Hotels & Resorts — открытие пятизвездочного комплекса запланировано на вторую половину 2022 г. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Общая площадь проекта составит 64 тыс. кв.м., номерной фонд комплекса будет состоять из 153 номеров, включая 20 люксов, 19 полулюксов и два президентских люксов, уточняется в сообщении компании. Гостиничный комплекс также будет включать пять ресторанов, банкетные залы, SPA и фитнес-центр, бассейн и проч.
«Киевская площадь» уже много лет подряд остается лидером рейтинга недвижимости Forbes. Арендный доход компании в 2019 г., по данным издания, составил $1,6 млрд. Ее крупнейшие объекты — это агрокластер «Фудсити» площадью 930 тыс. кв.м., ТРЦ «Европейский» площадью 180 тыс. кв.м. и отель Radisson Collection Украина с 535 номерами. Всего, по данным издания, у «Киевской площади» торговых площадей на 1,3 млн кв. м, 348 тыс. кв. м складов и гостиниц на 1,5 тыс. номеров.
«Киевская площадь» приобрела проект отеля на Варварке в 2016 г. у наследников погибшего бизнесмена и юриста Дмитрия Шумкова. Ее партнер – брат губернатора Тульской области и бывший гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» (принадлежит «Киевской площади») Артем Дюмин, у него 13% долей в девелопере гостиницы. В сентябре 2017 г. Нисанов рассказывал Forbes, что в комплексе, который он бы хотел назвать «Россия», будет 148 номеров и 56 апартаментов.
Raffles Hotels & Resorts получила имя от Raffles Hotel в центре Сингапура – отель построен в 1887 г. и назван в честь основателя страны Стэмфорда Раффлза. Отель считается одним из самых роскошных и дорогих в Сингапуре. С 2015 г. сеть входит в группу Accor, всего у Accor под управлением, по данным на I квартал 2019 г., 4835 отелей на 709 945 номеров. В сети Raffles Hotels & Resorts 17 готовых и строящихся гостиниц в Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Если стороны договорятся, на Варварке появится первый в России отель под брендом Raffles.