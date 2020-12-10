«Киевская площадь» откроет первый в России люксовый отель под брендом Raffles

Raffles Hotels & Resorts получила имя от Raffles Hotel в центре Сингапура – отель построен в 1887 г. и назван в честь основателя страны Стэмфорда Раффлза. Отель считается одним из самых роскошных и дорогих в Сингапуре. С 2015 г. сеть входит в группу Accor, всего у Accor под управлением, по данным на I квартал 2019 г., 4835 отелей на 709 945 номеров. В сети Raffles Hotels & Resorts 17 готовых и строящихся гостиниц в Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Если стороны договорятся, на Варварке появится первый в России отель под брендом Raffles.