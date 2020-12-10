Белоусов обсудил с министрами и бизнесом стабилизацию цен на продукты

Ранее сегодня Мишустин на совещании правительства поручил еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней по понедельникам. Накануне президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.