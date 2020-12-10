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Белоусов обсудил с министрами и бизнесом стабилизацию цен на продукты

Ведомости

Члены правительства и представители бизнеса на площадке Минсельхоза обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие. Обсуждение состоялось перед совещанием у премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«На площадке Минсельхоза России состоялось совещание с участием первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра экономического развития Максима Решетникова, руководителя ФАС России Максима Шаскольского, представителей Минпромторга России, ФНС России и Генеральной прокураторы РФ, посвященное вопросам стабилизации цен на рынке продовольственных товаров», — говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых торговых сетей.

Ранее сегодня Мишустин на совещании правительства поручил еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней по понедельникам. Накануне президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.

Ранее по теме: Мишустин раскритиковал министерства за рост цен на продукты
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных