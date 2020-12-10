Белоусов обсудил с министрами и бизнесом стабилизацию цен на продукты
Члены правительства и представители бизнеса на площадке Минсельхоза обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие. Обсуждение состоялось перед совещанием у премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«На площадке Минсельхоза России состоялось совещание с участием первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра экономического развития Максима Решетникова, руководителя ФАС России Максима Шаскольского, представителей Минпромторга России, ФНС России и Генеральной прокураторы РФ, посвященное вопросам стабилизации цен на рынке продовольственных товаров», — говорится в сообщении.
В мероприятии также приняли участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых торговых сетей.
Ранее сегодня Мишустин на совещании правительства поручил еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней по понедельникам. Накануне президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.