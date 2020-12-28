Arianespace сообщила о переносе пуска «Союза» со спутником наблюдения
Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесен на 29 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба компании Arianespace.
«Ближайшая возможная дата пуска «Союза» — вторник, 29 декабря», — сообщили в компании, добавив, что запуск ракеты может состояться в 19:42 по московскому времени.
«Союз» должен вывести на орбиту французский спутник наблюдения CSO-2.
В Arianespace отметили, что ракета и спутник находятся в стабильном и безопасном состоянии. Первоначально запуск должен был состояться 28 декабря в 19:42 по московскому времени.