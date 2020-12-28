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Arianespace сообщила о переносе пуска «Союза» со спутником наблюдения

Ведомости

Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесен на 29 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба компании Arianespace.

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«Ближайшая возможная дата пуска «Союза» — вторник, 29 декабря», — сообщили в компании, добавив, что запуск ракеты может состояться в 19:42 по московскому времени.

«Союз» должен вывести на орбиту французский спутник наблюдения CSO-2.

В Arianespace отметили, что ракета и спутник находятся в стабильном и безопасном состоянии. Первоначально запуск должен был состояться 28 декабря в 19:42 по московскому времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных