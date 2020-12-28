Газпромбанк и ВЭБ открыли кредитную линию компании «Управление отходами»
Газпромбанк и ВЭБ.РФ открыли кредитную линию на 10 млрд руб. АО «Управление отходами», сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
«Компании открыта кредитная линия на сумму свыше 10 млрд рублей. Средства пойдут на финансирование новых инвестпроектов и улучшение структуры кредитного портфеля заемщика», — говорится в сообщении. Кроме того, Газпромбанк и ВЭБ.РФ обеспечили сопровождение сделки по привлечению инвесторов в компанию.
«Состоявшаяся M&A сделка по покупке крупного федерального концессионного игрока в сфере ТКО демонстрирует взросление рынка ГЧП проектов в России. Мы рады принимать участие в развитии новых отраслевых трендов и реализовывать нетиповые сделки. Более того, данный проект является социально значимым и соответствует принципам устойчивого развития (ESG), которые разделяет Газпромбанк», — отметил исполнительный вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства банка Павел Бруссер.
АО «Управление отходами» – крупнейшая в России группа концессионных компаний в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она реализует восемь концессионных соглашений в шести субъектах РФ: Нижегородской, Саратовской, Мурманской, Челябинской областях, Чувашской республике и Ханты-Мансийском автономном округе. В четырех регионах компании группы выполняют функции региональных операторов. Ежегодный годовой оборот ТКО составляет свыше 3 млн тонн.
1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.
В рамках реформы должны быть построены около 200 заводов по утилизации отходов. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.