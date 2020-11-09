Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь счета за границей
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заместителю председателя Совета безопасности России, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещено открывать и иметь счета, хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом. Такой закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в законе уточняется статус Совета безопасности и его задачи, к которым добавилась борьба с попытками отчуждения российской территории.
Новая редакция закона также уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.
Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в конституцию в закон вносится положение о необязательности исполнения договоров и решений межгосударственных органов, противоречащих актуальной редакции основного закона.
Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, в числе которых новая редакция закона «Об безопасности», внесены в конце сентября. Из них Госдума уже одобрила законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, а их мнение судей перестает быть публичным.