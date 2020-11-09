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Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь счета за границей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заместителю председателя Совета безопасности России, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещено открывать и иметь счета, хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом. Такой закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Также в законе уточняется статус Совета безопасности и его задачи, к которым добавилась борьба с попытками отчуждения российской территории. 

Новая редакция закона также уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.

Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в конституцию в закон вносится положение о необязательности исполнения договоров и решений межгосударственных органов, противоречащих актуальной редакции основного закона.

Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, в числе которых новая редакция закона «Об безопасности», внесены в конце сентября. Из них Госдума уже одобрила законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, а их мнение судей перестает быть публичным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных