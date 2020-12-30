ФАС выявила картельный сговор на рынке IT-услуг для госорганов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор между пятью компаниями, которые участвовали в аукционах на поставку компьютерного оборудования для органов власти, сообщила пресс-служба ведомства.
«Заключившие картельный сговор компании участвовали в 13 аукционах на поставку компьютерного оборудования и оказание услуг аутсорсинга печати для нужд федеральных и региональных органов власти и учреждений в 2017-2019 годах», – говорится в сообщении. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд руб.
ФАС признала нарушившими антимонопольное законодательство компании «ЦСАиБФ», «Саммит», «Интеграционные решения», «ИТ Системы Дистрибуция» и «Сервисные Системы». Им грозят административные штрафы в размере до 50% от максимальной цены контракта. Материалы антимонопольного дела будут направлены в правоохранительные органы.