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ФАС выявила картельный сговор на рынке IT-услуг для госорганов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор между пятью компаниями, которые участвовали в аукционах на поставку компьютерного оборудования для органов власти, сообщила пресс-служба ведомства.

«Заключившие картельный сговор компании участвовали в 13 аукционах на поставку компьютерного оборудования и оказание услуг аутсорсинга печати для нужд федеральных и региональных органов власти и учреждений в 2017-2019 годах», – говорится в сообщении. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд руб.

ФАС признала нарушившими антимонопольное законодательство компании «ЦСАиБФ», «Саммит», «Интеграционные решения», «ИТ Системы Дистрибуция» и «Сервисные Системы». Им грозят административные штрафы в размере до 50% от максимальной цены контракта. Материалы антимонопольного дела будут направлены в правоохранительные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных