ФАС выявила картельный сговор на рынке IT-услуг для госорганов

«Заключившие картельный сговор компании участвовали в 13 аукционах на поставку компьютерного оборудования и оказание услуг аутсорсинга печати для нужд федеральных и региональных органов власти и учреждений в 2017-2019 годах», – говорится в сообщении. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд руб.