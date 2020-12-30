Вдова Босова оспорила решение суда о правах на половину доли в «Аллтеке»

В апелляционной жалобе Катерины, которая есть у «Ведомостей», говорится, что судом не принят во внимание тот факт, что право погибшего Дмитрия Босова на долю в размере около 87% возникло 11 декабря 2017 г., то есть в период брака с Катериной, и что приобретение этой доли было осуществлено «за счет совместно нажитых денежных средств».