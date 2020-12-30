Вдова Босова оспорила решение суда о правах на половину доли в «Аллтеке»
Одинцовский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу вдовы погибшего бизнесмена Дмитрия Босова — Катерины на решение о лишении ее права на половину доли в компании «Аллтек», следует из картотеки дел. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель Катерины Босов.
25 ноября суд удовлетворил иск матери погибшего бизнесмена Дмитрия Босова — Людмилы Босов и четверых его сыновей от первых двух браков против его третьей жены — Катерины Босов.
В рамках иска мать и четверо детей Босова оспаривали переход к Катерине доли в холдинговой компании «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит», и требовали включить долю в наследственную массу.
Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая 2020 г. В августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов, она стала владельцем 43,29% в ООО «Аллтек», столько же до сих пор принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной.
В апелляционной жалобе Катерины, которая есть у «Ведомостей», говорится, что судом не принят во внимание тот факт, что право погибшего Дмитрия Босова на долю в размере около 87% возникло 11 декабря 2017 г., то есть в период брака с Катериной, и что приобретение этой доли было осуществлено «за счет совместно нажитых денежных средств».
Кроме того, по мнению Катерины, суд не принял во внимание факт наличия у супругов общего счета в Росбанке, с которого Босов и оплатил допэмиссию «Аллтека» в 2017 г. То, что счет использовался супругами совместно, доказывает факт поступления на него денежных средств от продажи ее автомобиля, утверждается в жалобе.
В «Аллтеке» считают, что утверждение Катерины Босов о наличии у супругов общего счета в Росбанке не соответствует действительности. На основании документов из Росбанка судом установлено, что счет был открыт только на имя Дмитрия Босова. «То, что Катерина Босов имела право распоряжаться этим счетом, материалами дела не подтверждается», — отметил представитель компании.
Суд в своем решении не отрицает, что деньги от продажи автомобиля Катерины Босов, являются её личной собственностью. Для суда в данном споре имело значение, использовались ли эти денежные средства для оплаты увеличения номинальной стоимости доли Дмитрия Босова или нет, заключает представитель.
Как установлено судом, деньги от продажи Бентли поступили на счет Дмитрия Босова через 12 дней после оплаты увеличения уставного капитала ООО «Аллтек». «То есть вся история про покупку за автомобиль Bentley доли в 77% ООО «Аллтек» не заслуживает сколько-нибудь серьезного обсуждения», — сказал «Ведомостям» представитель компании.
Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% долей «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая, после его смерти, Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». А 29 октября на фоне скандала с наследованием бизнеса Катерина покинула пост, который перешел обратно к Агу.