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Эксперт предупредил о резком росте цен на авиабилеты весной

Ведомости

Цены на авиабилеты могут резко вырасти в апреле, так как компаниям необходимо возвращать потерянные за время пандемии средства, сообщил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — сказал он «РИА Новостям».

Пантелеев добавил, что авиакомпании не могут постоянно находиться в том положении, в котором они сейчас. Он пояснил, что сейчас стоимости билетов «падать уже некуда» и существующий уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок. Поэтому компаниям нужно или сокращать издержки в условиях, когда резервов почти не осталось, или прекращать демпинг, отметил эксперт.

Ранее, в начале июля, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Юниак назвал 2020 год худшим за всю историю авиации. В прогнозе организации говорилось, что общие потери мировой авиатранспортной отрасли оцениваются в $84,3 млрд. Эксперты также предупредили, что в 2021 г. эта сумма может увеличиться еще на $15,8 млрд.

Ранее по теме: Генеральный директор IATA назвал 2020 год худшим в истории авиации
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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