Эксперт предупредил о резком росте цен на авиабилеты весной
Цены на авиабилеты могут резко вырасти в апреле, так как компаниям необходимо возвращать потерянные за время пандемии средства, сообщил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — сказал он «РИА Новостям».
Пантелеев добавил, что авиакомпании не могут постоянно находиться в том положении, в котором они сейчас. Он пояснил, что сейчас стоимости билетов «падать уже некуда» и существующий уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок. Поэтому компаниям нужно или сокращать издержки в условиях, когда резервов почти не осталось, или прекращать демпинг, отметил эксперт.
Ранее, в начале июля, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Юниак назвал 2020 год худшим за всю историю авиации. В прогнозе организации говорилось, что общие потери мировой авиатранспортной отрасли оцениваются в $84,3 млрд. Эксперты также предупредили, что в 2021 г. эта сумма может увеличиться еще на $15,8 млрд.