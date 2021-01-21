Акционерами «Детского мира» станут топ-менеджеры «Полюса»

В конце ноября Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира» до 18 декабря. За пакет инвестфонд готов был предложить инвесторам до 35,4 млрд руб. — по 160 руб. за акцию. 11 декабря фонд заявил о том, что ограничится 25% и продлит срок оферты на покупку бумаг до 24 декабря. Таким образом, сумма покупки могла составить до 29,56 млрд руб. В сообщении фонда также говорится о намерении Gulf подать ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для получения предварительного согласия на увеличение доли в «Детском мире» до 29,9%.