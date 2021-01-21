Акционерами «Детского мира» станут топ-менеджеры «Полюса»
Гендиректор и старший вице-президент золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и Михаил Стискин станут акционерами «Детского мира». Топ-менеджеры «Полюса» договорились с фондом Altus Capital о покупке крупнейшего пакета в суб-фонде Gulf Investments Limited, через который Altus владеет 25% акций «Детского мира». Об этом говорится в сообщении фонда. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время «после выполнения определенных предварительных условий юридического характера».
Какой именно пакет суб-фонда и за сколько его планируется приобрести, в сообщении не уточняется. При этом «Коммерсантъ» со ссылкой на источник утверждает, что Грачев и Стискин могут приобрести 80% Gulf. Представители Altus Capital, «Детского мира» и «Полюса» от комментариев отказались.
«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания, контролирующим акционером которой является компания PGIL с долей в 77,15%. Бенифициаром PGIL является Саид Керимов — сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Грачев и Стискин с 2013 г. работают в «Полюсе». До этого Грачев возглавлял «Уралкалий», а Стискин занимал должность управляющего директора Sberbank CIB, где он руководил отделом рыночного анализа компаний горно-металлургического сектора, указывается в сообщении Altus.
До сентября 2020 г. основными владельцами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Тогда они продали все акции ритейлера: им принадлежало 20,4% и 4,6%, сумма сделки составила 20,7 млрд руб. Основные покупатели бумаг – международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил представитель «Системы». В результате сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией с 100% акций в свободном обращении.
В конце ноября Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира» до 18 декабря. За пакет инвестфонд готов был предложить инвесторам до 35,4 млрд руб. — по 160 руб. за акцию. 11 декабря фонд заявил о том, что ограничится 25% и продлит срок оферты на покупку бумаг до 24 декабря. Таким образом, сумма покупки могла составить до 29,56 млрд руб. В сообщении фонда также говорится о намерении Gulf подать ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для получения предварительного согласия на увеличение доли в «Детском мире» до 29,9%.
Altus Capital основан в 2014 г. партнерами UFG Wealth Management Ltd. Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Он специализируется на инвестициях в компании, работающие в различных отраслях. Например, в 2019 г. Altus Capital в ходе допэмиссии приобрела 29,9% аптечной сети «36,6», а недавно сократила долю до 17,5%.
«Детский мир» — крупнейший российский продавец детских товаров. За 2020 г. консолидированная выручка сети выросла на 11% — до 142,9 млрд руб. год к году. На конец 2020 г. компания управляла 832 магазинами «Детский мир» в России, Казахстане и Белоруссии, а также 20 зоомагазинами «Зоозавр».