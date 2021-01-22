Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса
Московские власти предложили правительству снизить или отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанного бизнеса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
«Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — сказал Ефимов.
Заммэра пояснил, что в течение долгого периода в сфере общепита снижены обороты, наблюдается периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. «Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил Ефимов. Ресторанный бизнес стал одной из наиболее пострадавших в пандемию отраслей экономики, добавил он.
Заведения общепита в столице не работали с конца марта по начало июня во время всеобщей самоизоляции. Согласно ранее утвержденному распоряжению властей Москвы, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса, городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Изначально ограничения действовали с 13 ноября по 15 января. После их продлили до 21 января.
Согласно исследованию агентства недвижимости JLL, в 2020 г. в центре Москвы закрылись 208 заведений общественного питания, что на 35% больше аналогичного показателя в 2019 г. Сегмент пострадал больше других из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений. Общепит составил 46% от общего числа закрытых в 2020 г. организаций.