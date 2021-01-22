Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса

Заммэра пояснил, что в течение долгого периода в сфере общепита снижены обороты, наблюдается периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. «Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил Ефимов. Ресторанный бизнес стал одной из наиболее пострадавших в пандемию отраслей экономики, добавил он.