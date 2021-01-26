«Авито» назвал наиболее подорожавшие во время пандемии услуги

Аналитики отметили, что на 20% выросли цены на установку техники и рекламно-полиграфические услуги. Спрос на услуги по установке техники вырос на 81%, предложение — на 14%. Спрос на услуги по рекламе увеличился на 21%, предложение — на 52%. На нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровья, на прежнем уровне остались цены также на интернет-телеком, благоустройство территорий, обучение и курсы, организацию праздников и мероприятий и бытовые услуги.