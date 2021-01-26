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«Авито» назвал наиболее подорожавшие во время пандемии услуги

Ведомости

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к росту цен на некоторые услуги в России, в список сильнее всего подорожавших услуг вошли уборка, ремонт и строительство, вызов «мастера на час» и установка бытовой техники, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса объявлений «Авито».

По данным аналитиков, услуги по уборке подорожали в 2020 г. больше всего — на 50%, что стало абсолютным максимумом среди всей сферы услуг. Одной из причин роста стал опережающий рост спроса — на 65% по сравнению с предложением, которое увеличилось на 35%.

Цены на услуги по ремонту и строительству в период пандемии выросли на 25% по сравнению с 2019 г. Спрос вырос на 37%, предложение — на 3%. Услуги «мастера на час» подорожали также на 25%; спрос на них увеличился на 46%, предложение — на 23%.

Аналитики отметили, что на 20% выросли цены на установку техники и рекламно-полиграфические услуги. Спрос на услуги по установке техники вырос на 81%, предложение — на 14%. Спрос на услуги по рекламе увеличился на 21%, предложение — на 52%. На нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровья, на прежнем уровне остались цены также на интернет-телеком, благоустройство территорий, обучение и курсы, организацию праздников и мероприятий и бытовые услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных