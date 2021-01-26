Минздрав планирует отменить новые требования к стоматологам

Новые требования к стоматологиям относительно их оснащения и проведения рентгена, вступившие в силу с начала 2021 г., будут пересмотрены в сторону упрощения и изменены, чтобы избежать массового закрытия клиник, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе бизнес-обмудсмена Бориса Титова со ссылкой на письмо на его имя от заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина.