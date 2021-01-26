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Минздрав планирует отменить новые требования к стоматологам

Ведомости

Новые требования к стоматологиям относительно их оснащения и проведения рентгена, вступившие в силу с начала 2021 г., будут пересмотрены в сторону упрощения и изменены, чтобы избежать массового закрытия клиник, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе бизнес-обмудсмена Бориса Титова со ссылкой на письмо на его имя от заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина.

Ранее Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой из-за приказов Минздрава, вступивших в силу с 1 января. Согласно им, с начала года клиники, в которых нет рентген-кабинета, должны установить радиовизиограф (рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков) и ортопантомограф (аппарат для панорамной съемки зубов). Кроме того, стоматологии также обязали нанять дополнительных врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение суток.

Омбудсмен предупредил, что такие нормы приведут к массовому закрытию коммерческих стоматологий, и попросил скорректировать их. «Складывается ситуация, при которой медицинской организации необходимо закупить дорогостоящее оборудование, даже если его использование не предполагается при осуществлении конкретной деятельности», — заявил Титов, уточнив, что оснащение кабинета дополнительным ортопантомографом потребует также расширить площадь помещения и провести его перепланировку.

«В ответном письме Минздрава в адрес уполномоченного говорится, что министерство разрабатывает изменения в порядок и правила. В соответствии с изменениями необходимость устанавливать радиовизиограф сохранится, только если у клиники нет договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии», — рассказали в пресс-службе Титова.

Планируется также изменить стандарт оснащения стоматологического кабинета: ввести необходимость установки либо радиовизиографа, либо ортопантомографа. Кроме того, будут разделены понятия «интерпретация результатов рентгенологических исследований» и «анализ результатов рентгенологических исследований». Интерпретация будет оставлена за стоматологом, анализ — рентгенологом, заявили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных