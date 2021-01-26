Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 г. отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО «Green Capital Kazakhstan» (Актюбинская область) и TOO «Green Land Alatau» (Алматинской области) Республики Казахстан», — говорится в сообщении.