Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана
Россельхознадзор с 27 января частично отменил запрет на ввоз из двух областей Казахстана томатов и перцев, сообщила пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 г. отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО «Green Capital Kazakhstan» (Актюбинская область) и TOO «Green Land Alatau» (Алматинской области) Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Решение принято после анализа результатов проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в отношении томатов и перцев, производимых указанными компаниями и принимаемых мерах по недопущению ввоза и вывоза из республики продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата.
Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской области Казахстана был запрещен с 18 января прошлого года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.