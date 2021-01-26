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Apple вернула статус самого дорогого бренда мира

Ведомости

Консалтинговая компания Brand Finance назвала Apple самым дорогим брендом мира, оценив его стоимость в $263,4 млрд, следует из ежегодного рейтинга, опубликованного на сайте Brand Finance.

В последний раз американский бренд занимал первую строчку списка самых дорогих брендов в 2016 г.

«Apple благодаря своей стратегии диверсификации увеличила стоимость своего бренда на 87% [по сравнению с оценкой в 2020г.] — до $263,4 млрд», — сообщает Brand Finance.

На втором месте рейтинга расположился бренд Amazon стоимостью $254,2 млрд, а на третьем — Google с оценкой стоимости бренда в $191,2 млрд.

Помимо них, в пятерку самых дорогих брендов также вошли Microsoft ($140,4 млрд) и Samsung Group ($102,6 млрд).

Среди российских брендов в рейтинге лидирует Сбер, занявший 180 место. Помимо этого, в списке представлены еще два российских бренда — «Газпром» и «Лукойл», расположившиеся на 304 и 360 строчках соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных