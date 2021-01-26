Apple вернула статус самого дорогого бренда мира
Консалтинговая компания Brand Finance назвала Apple самым дорогим брендом мира, оценив его стоимость в $263,4 млрд, следует из ежегодного рейтинга, опубликованного на сайте Brand Finance.
В последний раз американский бренд занимал первую строчку списка самых дорогих брендов в 2016 г.
«Apple благодаря своей стратегии диверсификации увеличила стоимость своего бренда на 87% [по сравнению с оценкой в 2020г.] — до $263,4 млрд», — сообщает Brand Finance.
На втором месте рейтинга расположился бренд Amazon стоимостью $254,2 млрд, а на третьем — Google с оценкой стоимости бренда в $191,2 млрд.