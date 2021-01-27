Российский бизнес стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству

Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%. Доля тех, кто привлекает на стажировку студентов и выпускников вузов, увеличилась в шесть раз, с 3% до 20%, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Итоговый доклад есть у РБК.