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Российский бизнес стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству

Ведомости

Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%. Доля тех, кто привлекает на стажировку студентов и выпускников вузов, увеличилась в шесть раз, с 3% до 20%, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Итоговый доклад есть у РБК.

Из-за пандемии компании стали чаще использовать бесплатные способы поиска сотрудников, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов. В результате поиск новых сотрудников через знакомых практически сравнялся по популярности с их набором через интернет-ресурсы (53%), говорится в исследовании.

Чтобы сэкономить в условиях сокращения бюджетов в период пандемии компании берут на стажировку студентов и выпускников. Таким образом они пытаются за небольшую плату найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.

Наиболее привлекательными работодателями для российских студентов старших курсов являются «Яндекс», Google и Apple, показало исследование компании по найму молодых специалистов FutureToday. Привлекательность «Яндекса» как потенциального работодателя составила 28%. Google и Apple получили 25,6% и 21,2% соответственно. В лидеры по привлекательности также вошли «Газпром», Сбербанк и Mail.ru Group. В десятку попали BMW, Microsoft, Chanel, Coca-Cola и «Тинькофф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных