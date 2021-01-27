Российский бизнес стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству
Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%. Доля тех, кто привлекает на стажировку студентов и выпускников вузов, увеличилась в шесть раз, с 3% до 20%, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Итоговый доклад есть у РБК.
Из-за пандемии компании стали чаще использовать бесплатные способы поиска сотрудников, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов. В результате поиск новых сотрудников через знакомых практически сравнялся по популярности с их набором через интернет-ресурсы (53%), говорится в исследовании.
Чтобы сэкономить в условиях сокращения бюджетов в период пандемии компании берут на стажировку студентов и выпускников. Таким образом они пытаются за небольшую плату найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.
Наиболее привлекательными работодателями для российских студентов старших курсов являются «Яндекс», Google и Apple, показало исследование компании по найму молодых специалистов FutureToday. Привлекательность «Яндекса» как потенциального работодателя составила 28%. Google и Apple получили 25,6% и 21,2% соответственно. В лидеры по привлекательности также вошли «Газпром», Сбербанк и Mail.ru Group. В десятку попали BMW, Microsoft, Chanel, Coca-Cola и «Тинькофф».