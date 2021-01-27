Вдова бизнесмена Босова покинула совет директоров «Сибантрацита»
Вдова бизнесмена Дмитрия Босова, Катерина Босов, покинула совет директоров «Сибантрацита». Это следует из информации на сайте компании. Первым на это обратил внимание РБК. Представитель «Сибантрацита» подтвердил «Ведомостям» данный факт, отказавшись от дальнейших комментариев. «Ведомости» направили запрос представителю Катерины Босов.
«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 г. компания отгрузила покупателям 24,1 млн т угля и антрацита.
Дмитрий Босов контролировал «Сибантрацит» через ООО «Аллтек». После его смерти в мае 2020 г. Катерина возглавила совет директоров «Сибантрацита» и оформила на себя половину его доли — 43%. В конце мая, после его смерти, Катерина Босов сменила Дмитрия Агу на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». А 29 октября на фоне скандала с наследованием бизнеса Катерина покинула пост, который перешел обратно к Аге.
Как ранее сообщил РБК со ссылкой на иточники, покупкой «Сибантрацита» заинтересовался владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак. Газпромбанк уже согласился профинансировать часть этой сделки на сумму до $400 млн при условии, что Литвак также внесет собственные средства. Возможной сделке помешал конфликт наследников Дмитрия Босова.