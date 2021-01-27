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Вдова бизнесмена Босова покинула совет директоров «Сибантрацита»

Ведомости

Вдова бизнесмена Дмитрия Босова, Катерина Босов, покинула совет директоров «Сибантрацита». Это следует из информации на сайте компании. Первым на это обратил внимание РБК. Представитель «Сибантрацита» подтвердил «Ведомостям» данный факт, отказавшись от дальнейших комментариев. «Ведомости» направили запрос представителю Катерины Босов. 

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 г. компания отгрузила покупателям 24,1 млн т угля и антрацита. 

Дмитрий Босов контролировал «Сибантрацит» через ООО «Аллтек». После его смерти в мае 2020 г. Катерина возглавила совет директоров «Сибантрацита» и оформила на себя половину его доли — 43%. В конце мая, после его смерти, Катерина Босов сменила Дмитрия Агу на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». А 29 октября на фоне скандала с наследованием бизнеса Катерина покинула пост, который перешел обратно к Аге. 

Как ранее сообщил РБК со ссылкой на иточники, покупкой «Сибантрацита» заинтересовался владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак. Газпромбанк уже согласился профинансировать часть этой сделки на сумму до $400 млн при условии, что Литвак также внесет собственные средства. Возможной сделке помешал конфликт наследников Дмитрия Босова. 

Ранее по теме: Мать и дети Босова выиграли суд у его вдовы о правах на половину бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных