Вдова бизнесмена Босова покинула совет директоров «Сибантрацита»

Дмитрий Босов контролировал «Сибантрацит» через ООО «Аллтек». После его смерти в мае 2020 г. Катерина возглавила совет директоров «Сибантрацита» и оформила на себя половину его доли — 43%. В конце мая, после его смерти, Катерина Босов сменила Дмитрия Агу на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». А 29 октября на фоне скандала с наследованием бизнеса Катерина покинула пост, который перешел обратно к Аге.