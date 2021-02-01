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Asos купит Topshop за 295 млн фунтов

Ведомости

Интернет-магазин одежды Asos купит бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT у обанкротившейся британской корпорации Arcadia Group за 295 млн фунтов стерлингов (около $405 млн), сообщил BBC. Интернет-магазин покупает бренды и акции; магазины в сделку не войдут. 

Asos заплатит за бренды 265 млн фунтов стерлингов и еще 30 млн — за акции, отметило издание. Генеральный директор Asos Ник Бейтон заявил, что компания продолжит развитие брендов, используя свой опыт в области дизайна, технологий, логистики и маркетинга и сотрудничество с ключевыми розничными партнерами в Великобритании и по всему миру. 

Управляющие обанкротившейся Arcadia Group подтвердили сделку. По их словам, в Asos перейдут около 300 работников, связанных с дизайном, закупками и розничной торговлей. Управляющие отметили, что сделка должна закрыться 4 февраля. 

Издание отметило, что ни Asos, ни управляющие Arcadia Group не упомянули о судьбе работников магазинов брендов. Под угрозу могут попасть 2500 рабочих мест, сообщил ВВС. 

В декабре Bloomberg сообщил, что Arcadia Group начала процедуру банкротства. Внешнее управление бизнесом корпорации должно было перейти к Deloitte, сообщал Reuters. Arcadia Group владела брендами одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit. 

Ранее по теме: Владелец бренда Topshop начал процедуру банкротства
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных