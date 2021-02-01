Asos купит Topshop за 295 млн фунтов

Asos заплатит за бренды 265 млн фунтов стерлингов и еще 30 млн — за акции, отметило издание. Генеральный директор Asos Ник Бейтон заявил, что компания продолжит развитие брендов, используя свой опыт в области дизайна, технологий, логистики и маркетинга и сотрудничество с ключевыми розничными партнерами в Великобритании и по всему миру.