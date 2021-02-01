Asos купит Topshop за 295 млн фунтов
Интернет-магазин одежды Asos купит бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT у обанкротившейся британской корпорации Arcadia Group за 295 млн фунтов стерлингов (около $405 млн), сообщил BBC. Интернет-магазин покупает бренды и акции; магазины в сделку не войдут.
Asos заплатит за бренды 265 млн фунтов стерлингов и еще 30 млн — за акции, отметило издание. Генеральный директор Asos Ник Бейтон заявил, что компания продолжит развитие брендов, используя свой опыт в области дизайна, технологий, логистики и маркетинга и сотрудничество с ключевыми розничными партнерами в Великобритании и по всему миру.
Управляющие обанкротившейся Arcadia Group подтвердили сделку. По их словам, в Asos перейдут около 300 работников, связанных с дизайном, закупками и розничной торговлей. Управляющие отметили, что сделка должна закрыться 4 февраля.
Издание отметило, что ни Asos, ни управляющие Arcadia Group не упомянули о судьбе работников магазинов брендов. Под угрозу могут попасть 2500 рабочих мест, сообщил ВВС.
В декабре Bloomberg сообщил, что Arcadia Group начала процедуру банкротства. Внешнее управление бизнесом корпорации должно было перейти к Deloitte, сообщал Reuters. Arcadia Group владела брендами одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit.