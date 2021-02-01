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Объем экспорта российской сельхозтехники рекордно вырос в 2020 году

Ведомости

Объем экспорта сельхозтехники из России по итогам 2020 г. вырос на 30% в денежном выражении — до 15,9 млрд руб., что является новым историческим рекордом, сообщила пресс-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»).

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 г. — 12,2 млрд руб. Однако тогда годовой прирост был не столь большим — 9%. 

Поставки осуществлялись в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ, Евросоюза, Монголии, Африки и Ближнего Востока, сообщили эксперты. Например, экспорт в Германию, активно закупающую отечественные комбайны, увеличился в 4,6 раза в денежном выражении, в Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза. Высокие показатели поставок отмечены также во Францию (84%), Нидерланды (73%), Киргизию (51%), Венгрию (44%) и Казахстан (29%).

«Основными причинами положительной динамики стали высокие цены на сельхозпродукцию, эффективная реализация мер господдержки и улучшение качества российской сельхозтехники», — пояснили в «Росспецмаше».

Однако помешать дальнейшему росту может повышение цен на металл, которое в ассоциации назвали беспрецедентным: до 90% на некоторые виды продукции. Кроме того, на производстве сельхозтехники может негативно отразиться введение квотирования на экспорт зерновых, отметили там.

В «Росспецмаше» добавили, что в 2020 г. вырос не только экспорт, но и объем производства российской сельхозтехники. По сравнению с 2019 г. увеличение составило 29,6% — до 149 млрд руб. Доля отечественной техники на внутреннем рынке, по предварительной оценке, на данный момент составляет 58% — на 4 п. п. выше, чем в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных