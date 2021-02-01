Объем экспорта российской сельхозтехники рекордно вырос в 2020 году

В «Росспецмаше» добавили, что в 2020 г. вырос не только экспорт, но и объем производства российской сельхозтехники. По сравнению с 2019 г. увеличение составило 29,6% — до 149 млрд руб. Доля отечественной техники на внутреннем рынке, по предварительной оценке, на данный момент составляет 58% — на 4 п. п. выше, чем в 2019 г.