Машиностроители просят отложить ограничения по экспорту зерна

В середине декабря президент Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания. Сдерживать цены на муку и хлеб было решено за счет ограничения экспорта зерновых (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя). Правительство утвердило квоту в размере 17,5 млн т, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 г.