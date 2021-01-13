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Машиностроители просят отложить ограничения по экспорту зерна

Но правительство собирается их ужесточить
Анастасия Львова Екатерина Бурлакова
В ноябре внутренние оптовые цены на зерновые в России достигли исторического рекорда /Евгений Разумный / Ведомости

«Планируемое введение квотирования на экспорт зерновых культур значительно сокращает платежеспособный спрос на спецтехнику и темпы роста сельскохозяйственного сектора», – говорится в письме «Росспецмаша» премьер-министру Михаилу Мишустину, направленном 25 декабря 2020 г. (копия есть у «Ведомостей»). «Росспецмаш» просит правительство дать поручение отложить введение ограничений на экспорт зерна.

В середине декабря президент Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания. Сдерживать цены на муку и хлеб было решено за счет ограничения экспорта зерновых (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя). Правительство утвердило квоту в размере 17,5 млн т, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных