Машиностроители просят отложить ограничения по экспорту зерна

Машиностроители просят отложить ограничения по экспорту зернаНо правительство собирается их ужесточить
«Планируемое введение квотирования на экспорт зерновых культур значительно сокращает платежеспособный спрос на спецтехнику и темпы роста сельскохозяйственного сектора», – говорится в письме «Росспецмаша» премьер-министру Михаилу Мишустину, направленном 25 декабря 2020 г. (копия есть у «Ведомостей»). «Росспецмаш» просит правительство дать поручение отложить введение ограничений на экспорт зерна.
В середине декабря президент Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания. Сдерживать цены на муку и хлеб было решено за счет ограничения экспорта зерновых (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя). Правительство утвердило квоту в размере 17,5 млн т, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 г.