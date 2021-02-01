Средняя цена нефти Urals в январе упала на 11,8%
Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе 2021 г. снизилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. — до $54,41 за баррель, сообщает Минфин.
«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 г. сложилась в размере $54,41 за баррель, в январе 2020 г. — $61,67 за баррель», — говорится в сообщении.
В начале января Минфин опубликовал данные о средней цене российской нефти марки Urals в 2020 г. Она оказалась самой низкой с 2004 г. и составила 41,73$ за баррель, сообщал РБК.
Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По прогнозу ЦБ, средняя цена нефти Urals в 2021 г. составит до $45 за баррель.