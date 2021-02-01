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Средняя цена нефти Urals в январе упала на 11,8%

Ведомости

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе 2021 г. снизилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. — до $54,41 за баррель, сообщает Минфин.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 г. сложилась в размере $54,41 за баррель, в январе 2020 г. — $61,67 за баррель», — говорится в сообщении.

В начале января Минфин опубликовал данные о средней цене российской нефти марки Urals в 2020 г. Она оказалась самой низкой с 2004 г. и составила 41,73$ за баррель, сообщал РБК

Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По прогнозу ЦБ, средняя цена нефти Urals в 2021 г. составит до $45 за баррель.

Ранее по теме: МВФ спрогнозировал рост цен на нефть на 20% в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных