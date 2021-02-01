Средняя цена нефти Urals в январе упала на 11,8%

Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По прогнозу ЦБ, средняя цена нефти Urals в 2021 г. составит до $45 за баррель.