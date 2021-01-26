МВФ спрогнозировал рост цен на нефть на 20% в 2021 году

Восстановление мировой экономики приведет к росту цен на нефть в 2021 г. чуть более чем на 20% от низкого базового уровня цен 2020 г. При этом цена будет существенно ниже, чем в 2019 г. Об этом говорится в январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.