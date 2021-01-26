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МВФ спрогнозировал рост цен на нефть на 20% в 2021 году

Ведомости

Восстановление мировой экономики приведет к росту цен на нефть в 2021 г. чуть более чем на 20% от низкого базового уровня цен 2020 г. При этом цена будет существенно ниже, чем в 2019 г. Об этом говорится в январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

«Вследствие прогнозируемого восстановления мировой экономики ожидается повышение цен на нефть в 2021 году в размере чуть более 20% с низкого базового уровня 2020 года, но они останутся существенно ниже среднего за 2019 год», — следует из доклада. 

В МВФ также прогнозируют повышение цен на другие товары, в частности, ожидается рост цен на металлы. 

В начале января Минфин опубликовал данные о средней цене российской нефти марки Urals в 2020 г. Она оказалась самой низкой с 2004 г. и составила 41,73$ за баррель, сообщал РБК

Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По прогнозу ЦБ, средняя цена нефти Urals в 2021 г. составит до $45 за баррель. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных