МВФ спрогнозировал рост цен на нефть на 20% в 2021 году
Восстановление мировой экономики приведет к росту цен на нефть в 2021 г. чуть более чем на 20% от низкого базового уровня цен 2020 г. При этом цена будет существенно ниже, чем в 2019 г. Об этом говорится в январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.
«Вследствие прогнозируемого восстановления мировой экономики ожидается повышение цен на нефть в 2021 году в размере чуть более 20% с низкого базового уровня 2020 года, но они останутся существенно ниже среднего за 2019 год», — следует из доклада.
В МВФ также прогнозируют повышение цен на другие товары, в частности, ожидается рост цен на металлы.
Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По прогнозу ЦБ, средняя цена нефти Urals в 2021 г. составит до $45 за баррель.