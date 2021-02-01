Россельхозбанк спрогнозировал рост оборота рынка общепита на 17%

«Самое сильное снижение оборотов наблюдалось в апреле-мае (на 46% к уровню соответствующего периода прошлого года или до уровня в 63-64 млрд руб.), что подтверждается статистикой Россельхозбанка: расходы на услуги точек общественного питания в структуре карточных расходов клиентов РСХБ в апреле-мае прошлого года также сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», — отмечается в пресс-релизе.