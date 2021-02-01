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Россельхозбанк спрогнозировал рост оборота рынка общепита на 17%

Ведомости

Оборот российского рынка общественного питания может вырасти на 17% в 2021 г., при этом полное восстановление после пандемии может занять более двух лет, говорится в сообщении Россельхозбанка.

По оценке кредитной организации, за 11 месяцев 2020 г. оборот российского рынка общепита снизился на 21% — до 1,214 трлн руб. По данным Euromonitor, объем мирового рынка HoReCa в 2020 г. также снизился на 21% — до $2,295 трлн.

В сообщении отмечается, что оборот заведений общепита в России начал падать на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. При этом в осенний период падение замедлилось, рынок сократился на 12-16% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Самое сильное снижение оборотов наблюдалось в апреле-мае (на 46% к уровню соответствующего периода прошлого года или до уровня в 63-64 млрд руб.), что подтверждается статистикой Россельхозбанка: расходы на услуги точек общественного питания в структуре карточных расходов клиентов РСХБ в апреле-мае прошлого года также сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», — отмечается в пресс-релизе.

29 января бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением создать специальный налоговый режим для предприятий общественного питания для их поддержки в условиях пандемии и обнулить НДС. Реализация предложенных мер, по словам Титова, позволит поддержать отрасль во время пандемии и привлечь в нее новые инвестиции. 

Ранее по теме: Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных