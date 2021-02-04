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«Аэрофлот» запустил рейсы в Баку

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 февраля приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва — Баку — Москва (аэропорт Шереметьево), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

«Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам», — отметили в пресс-службе, указав, что прибытие первого рейса «Аэрофлота в Баку состоится 18 февраля в 01:25 по местному времени (00:25 мск), а обратный рейс — в 02:55 (01:55 мск).

Кроме того, с 17 февраля по маршруту Баку — Москва — Баку начнет выполнять рейсы авиаперевозчик «Азербайджанские авиалинии». Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям в аэропорт Домодедово.

В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В октябре Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам.

Ранее по теме: Российские авиакомпании допустили почти к 170 международным маршрутам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных