«Аэрофлот» запустил рейсы в Баку
«Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам», — отметили в пресс-службе, указав, что прибытие первого рейса «Аэрофлота в Баку состоится 18 февраля в 01:25 по местному времени (00:25 мск), а обратный рейс — в 02:55 (01:55 мск).
Кроме того, с 17 февраля по маршруту Баку — Москва — Баку начнет выполнять рейсы авиаперевозчик «Азербайджанские авиалинии». Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям в аэропорт Домодедово.
В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В октябре Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам.