«Аэрофлот» запустил рейсы в Баку

«Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам», — отметили в пресс-службе, указав, что прибытие первого рейса «Аэрофлота в Баку состоится 18 февраля в 01:25 по местному времени (00:25 мск), а обратный рейс — в 02:55 (01:55 мск).