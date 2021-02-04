На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом
Нарушенное из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ обеспечение топливом на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
«Имеет место и тот ажиотажный спрос, ... также наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется», — сказал Сорокин.
Он отметил, что министерство продолжает ежедневно следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, а также за тем, как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ. По его словам, при необходимости министерство примет дополнительные меры.
Ранее в интернете распространились объявления о продаже мест в очередях на заправках Хабаровска, а также продаже бензина по завышенной стоимости. Как сообщали «РИА Новости», стоимость услуг по «аренде» места составила 1-3 тыс. руб., а отдельно топливо предлагалось по 79-125 руб. за литр.
Отмечалось, что ситуация с нехваткой топлива началась в регионе после временной приостановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода из-за плановой модернизации. Вечером 3 февраля прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с образовавшимся дефицитом горючего.