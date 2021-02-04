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На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом

Ведомости

Нарушенное из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ обеспечение топливом на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Имеет место и тот ажиотажный спрос, ... также наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется», — сказал Сорокин.

Он отметил, что министерство продолжает ежедневно следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, а также за тем, как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ. По его словам, при необходимости министерство примет дополнительные меры.

Ранее в интернете распространились объявления о продаже мест в очередях на заправках Хабаровска, а также продаже бензина по завышенной стоимости. Как сообщали «РИА Новости», стоимость услуг по «аренде» места составила 1-3 тыс. руб., а отдельно топливо предлагалось по 79-125 руб. за литр.

Отмечалось, что ситуация с нехваткой топлива началась в регионе после временной приостановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода из-за плановой модернизации. Вечером 3 февраля прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с образовавшимся дефицитом горючего. 

Ранее по теме: На АЗС Хабаровска стали продавать места в очередях из-за дефицита топлива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных