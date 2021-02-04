Россия снимет ограничения на ввоз томатов с 13 предприятий в Армении

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана. Они были запрещены с 11 декабря из-за того, что ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого была введена временная карантинная фитосанитарная мера.