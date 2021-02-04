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Россия снимет ограничения на ввоз томатов с 13 предприятий в Армении

Ведомости

Россельхознадзор с 5 февраля 2021 г. снимет временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий Армавирской области Армении после проверки на наличие вируса мозаики пепино, сообщается на сайте ведомства.

«Такое решение принято в связи с полученной от Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения информацией о результатах проведенного карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания», — пояснили в ведомстве.

Ввоз томатов и перцев из Армавирской области был запрещен с 14 декабря 2020 г. из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана. Они были запрещены с 11 декабря из-за того, что ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого была введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Ранее по теме: Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных