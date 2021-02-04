Россия снимет ограничения на ввоз томатов с 13 предприятий в Армении
Россельхознадзор с 5 февраля 2021 г. снимет временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий Армавирской области Армении после проверки на наличие вируса мозаики пепино, сообщается на сайте ведомства.
«Такое решение принято в связи с полученной от Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения информацией о результатах проведенного карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания», — пояснили в ведомстве.
Ввоз томатов и перцев из Армавирской области был запрещен с 14 декабря 2020 г. из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино.
Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана. Они были запрещены с 11 декабря из-за того, что ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого была введена временная карантинная фитосанитарная мера.