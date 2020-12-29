Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

Россельхознадзор с 11 декабря временно запретил ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. Ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого была введена временная карантинная фитосанитарная мера. Отмечалось, что вирус может вызывать потерю до 70% урожая.