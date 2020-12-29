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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

Ведомости

Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.

«С 1 января 2021 года под гарантии Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 11 декабря временно запретил ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. Ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого была введена временная карантинная фитосанитарная мера. Отмечалось, что вирус может вызывать потерю до 70% урожая. 

Ранее по теме: Россия частично запретит импорт томатов и перца из Узбекистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных