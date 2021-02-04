В Турции заявили о планах открыть туристический сезон в апреле
Власти Турции планируют открыть туристический сезон в апреле, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в интервью телеканалу «Хабертюрк».
«Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов», — цитирует ТАСС министра.
По его словам, сезон начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону. Он откроется с внутреннего туризма, а затем начнут приезжать российские и британские туристы. Эрсой также отметил, что в конце апреля в России начнутся праздники, а это значит, что настанет сезон отпусков.
Ранее глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя заявил, что поток российских туристов в Турцию может вырасти на 20-25% в 2021 г. при благоприятных условиях. Он также сообщил, что после исторического рекорда в более 7 млн российских туристов в 2019 г., в 2020 г. страну посетило лишь 2 млн туристов из России.