В Турции заявили о планах открыть туристический сезон в апреле

Ранее глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя заявил, что поток российских туристов в Турцию может вырасти на 20-25% в 2021 г. при благоприятных условиях. Он также сообщил, что после исторического рекорда в более 7 млн российских туристов в 2019 г., в 2020 г. страну посетило лишь 2 млн туристов из России.