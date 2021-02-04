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В Турции заявили о планах открыть туристический сезон в апреле

Ведомости

Власти Турции планируют открыть туристический сезон в апреле, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в интервью телеканалу «Хабертюрк».

«Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, сезон начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону. Он откроется с внутреннего туризма, а затем начнут приезжать российские и британские туристы. Эрсой также отметил, что в конце апреля в России начнутся праздники, а это значит, что настанет сезон отпусков.

Ранее глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя заявил, что поток российских туристов в Турцию может вырасти на 20-25% в 2021 г. при благоприятных условиях. Он также сообщил, что после исторического рекорда в более 7 млн российских туристов в 2019 г., в 2020 г. страну посетило лишь 2 млн туристов из России.

Ранее по теме: В Турции ожидают увеличения турпотока из России на 25% в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных