На российское подразделение H&M завели дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей

По итогам 2020 финансового года, закончившегося 30 ноября, чистые продажи ритейлера составили около 18,5 млрд евро. Это на 18% меньше, чем в 2019 финансовом г. Прибыль компании по EBITDA снизилась на 88%, с 1,72 млрд евро до 200 млн евро, говорится в отчетности H&M. Продажи компании в России составили 6,23 млрд шведских крон ($745 млн). У ритейлера 155 магазинов в стране, это седьмой по величине рынок для компании, уточняет Bloomberg.