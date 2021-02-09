На российское подразделение H&M завели дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) в декабре 2021 г. завела дело в отношении российского подразделения шведского ритейлера H&M из-за возможного ухода компании от уплаты таможенных пошлин на 3 млрд руб. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обвинения таможенной службы касаются периода 2016-2019 гг. Тогда, по версии ФТС, российское подразделение ритейлера при импорте товаров не включило в декларации некоторые лицензионные платежи в адрес своей шведской материнской компании, отмечает агентство.
После проведенного аудита отчетности компании за 2019 г., H&M выплатила 3,1 млрд руб., чтобы покрыть возникшее несоответствие. Однако, по информации источника агентства, выплата данной суммы не позволила предотвратить возбуждение дела, которое может грозить компании двойным штрафом или вовсе тюремными сроками для топ-менеджеров.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила агентству, что на данный момент ведется расследование, но не смогла предоставить детали, так как не получила информацию от российских властей.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ФТС и стокгольмский офис H&M.
По итогам 2020 финансового года, закончившегося 30 ноября, чистые продажи ритейлера составили около 18,5 млрд евро. Это на 18% меньше, чем в 2019 финансовом г. Прибыль компании по EBITDA снизилась на 88%, с 1,72 млрд евро до 200 млн евро, говорится в отчетности H&M. Продажи компании в России составили 6,23 млрд шведских крон ($745 млн). У ритейлера 155 магазинов в стране, это седьмой по величине рынок для компании, уточняет Bloomberg.