СМИ узнали о планах X5 Retail Group создать структуру по оказанию финансовых услуг

Вице-президент Moody’s Ольга Ульянова отметила в беседе с изданием, что желание X5 начать предоставлять финансовые услуги — логичная история. «Тенденция к сращиванию финансовых и нефинансовых сервисов наблюдается уже давно. Будь то движение банка к нефинансовому сектору или в обратном направлении. Идея построения экосистем захлестнула все сегменты рынка, а основная ее концепция как раз и заключается в сращивании финансовых и нефинансовых услуг и продуктов»,— рассказала она.