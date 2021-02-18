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СМИ узнали о планах X5 Retail Group создать структуру по оказанию финансовых услуг

Ведомости

 X5 Retail Group (управляет продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») намерена создать финансовую структуру для обеспечения различными финансовыми продуктами клиентов компании. Ее возглавит директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

При этом в Сбербанке уход Дмитриева отрицают. «Директор дивизиона "Платежи и переводы" Кирилл Дмитриев продолжает карьеру в Сбербанке», — сказал изданию представитель банка. В X5 Retail Group при этом сообщили, что Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов, предусмотренных в стратегии-2023. 

По информации издания, Дмитриев будет руководить отдельным юрлицом X5. «Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные», — рассказал один из источников издания, знакомый с ситуацией. Он отметил, что при необходимости будет использоваться лицензия «Альфа-банка» (крупнейшим акционером (47,86%) X5 является CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичёва и партнеров). По словам другого источника издания, «принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» — не увеличивать число банковских лицензий в группе». 

Вице-президент Moody’s Ольга Ульянова отметила в беседе с изданием, что желание X5 начать предоставлять финансовые услуги — логичная история. «Тенденция к сращиванию финансовых и нефинансовых сервисов наблюдается уже давно. Будь то движение банка к нефинансовому сектору или в обратном направлении. Идея построения экосистем захлестнула все сегменты рынка, а основная ее концепция как раз и заключается в сращивании финансовых и нефинансовых услуг и продуктов»,— рассказала она.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных