СМИ узнали о планах X5 Retail Group создать структуру по оказанию финансовых услуг
X5 Retail Group (управляет продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») намерена создать финансовую структуру для обеспечения различными финансовыми продуктами клиентов компании. Ее возглавит директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
При этом в Сбербанке уход Дмитриева отрицают. «Директор дивизиона "Платежи и переводы" Кирилл Дмитриев продолжает карьеру в Сбербанке», — сказал изданию представитель банка. В X5 Retail Group при этом сообщили, что Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов, предусмотренных в стратегии-2023.
По информации издания, Дмитриев будет руководить отдельным юрлицом X5. «Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные», — рассказал один из источников издания, знакомый с ситуацией. Он отметил, что при необходимости будет использоваться лицензия «Альфа-банка» (крупнейшим акционером (47,86%) X5 является CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичёва и партнеров). По словам другого источника издания, «принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» — не увеличивать число банковских лицензий в группе».
Вице-президент Moody’s Ольга Ульянова отметила в беседе с изданием, что желание X5 начать предоставлять финансовые услуги — логичная история. «Тенденция к сращиванию финансовых и нефинансовых сервисов наблюдается уже давно. Будь то движение банка к нефинансовому сектору или в обратном направлении. Идея построения экосистем захлестнула все сегменты рынка, а основная ее концепция как раз и заключается в сращивании финансовых и нефинансовых услуг и продуктов»,— рассказала она.