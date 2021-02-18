Суд в США возобновит рассмотрение иска Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику
Апелляционный суд штата Нью-Йорк вынес постановление о том, что судебный процесс бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева против его бывших партнеров - бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника должен быть возобновлен. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 16 февраля, внимание на которое обратил РБК.
Этот иск был подан еще в 2014 г., в нем Лебедев требовал от своих бывших бизнес-партнеров чуть более $2 млрд, что является частью средств, вырученных от продажи ТНК-BP «Роснефти». Представитель Лебедева, партнер юридической фирмы Steptoe Майк Миллер, заявил изданию, что истцы «с нетерпением» ждут продолжения судебного процесса, «на котором Леонид Лебедев сможет наконец отстоять свои договорные права и получить свою долю в миллиардах долларов, которые были заплачены за нефтегазовый бизнес, которым владел он и ответчики».
Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Ранее Лебедев в суде заявлял, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза». В 2003 г. ТНК создала совместное предприятие с BP, бизнесмены и экс-сенатор получили в нем контроль.
В 2013 г. «Роснефть» приобрела ТНК-BP. Вексельберг и Блаватник настаивали, что в ходе сделки полностью расплатились с Лебедевым через компанию Coral Petroleum, которую контролировал Лебедев, перечислив ей $600 млн. Лебедев с этим не согласился, заявив в суде, что компания ему не принадлежала. Он требовал выплатить ему 3,75% от $55 млрд, за которые была продана ТНК-BP, то есть чуть более $2 млрд.
Суд пришел к выводу, что соглашение, которое заключили Лебедев, Блаватник и Вексельберг, не имело силы контракта и не предполагало компенсаций сверх тех, что он уже получил. Адвокат Майкл Миллер заявил, что Лебедев планирует обжаловать это решение.