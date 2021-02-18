Суд в США возобновит рассмотрение иска Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику

В 2013 г. «Роснефть» приобрела ТНК-BP. Вексельберг и Блаватник настаивали, что в ходе сделки полностью расплатились с Лебедевым через компанию Coral Petroleum, которую контролировал Лебедев, перечислив ей $600 млн. Лебедев с этим не согласился, заявив в суде, что компания ему не принадлежала. Он требовал выплатить ему 3,75% от $55 млрд, за которые была продана ТНК-BP, то есть чуть более $2 млрд.