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Суд в США возобновит рассмотрение иска Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику

Ведомости

Апелляционный суд штата Нью-Йорк вынес постановление о том, что судебный процесс бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева против его бывших партнеров - бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника должен быть возобновлен. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 16 февраля, внимание на которое обратил РБК

Этот иск был подан еще в 2014 г., в нем Лебедев требовал от своих бывших бизнес-партнеров чуть более $2 млрд, что является частью средств, вырученных от продажи ТНК-BP «Роснефти». Представитель Лебедева, партнер юридической фирмы Steptoe Майк Миллер, заявил изданию, что истцы «с нетерпением» ждут продолжения судебного процесса, «на котором Леонид Лебедев сможет наконец отстоять свои договорные права и получить свою долю в миллиардах долларов, которые были заплачены за нефтегазовый бизнес, которым владел он и ответчики». 

Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Ранее Лебедев в суде заявлял, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза». В 2003 г. ТНК создала совместное предприятие с BP, бизнесмены и экс-сенатор получили в нем контроль.

В 2013 г. «Роснефть» приобрела ТНК-BP. Вексельберг и Блаватник настаивали, что в ходе сделки полностью расплатились с Лебедевым через компанию Coral Petroleum, которую контролировал Лебедев, перечислив ей $600 млн. Лебедев с этим не согласился, заявив в суде, что компания ему не принадлежала. Он требовал выплатить ему 3,75% от $55 млрд, за которые была продана ТНК-BP, то есть чуть более $2 млрд.

Суд пришел к выводу, что соглашение, которое заключили Лебедев, Блаватник и Вексельберг, не имело силы контракта и не предполагало компенсаций сверх тех, что он уже получил. Адвокат Майкл Миллер заявил, что Лебедев планирует обжаловать это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных