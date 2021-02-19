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Чистый убыток «АвтоВАЗа» в 2020 году составил €196 млн

Ведомости

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2020 г. составил 196 млн евро, говорится в годовом отчете Renault Group, в которую входит российский автопроизводитель.

В то же время в 2019 г. российская компания показала чистую прибыль в 72 млн евро. Операционная прибыль «АвтоВАЗа» 2020 г. упала незначительно — до 129 млн евро против 130 млн евро в 2019 г. Прибыль российского автопроизводителя до вычета налогов выросла в 3,6 раза — до 77 млн евро (22 млн евро в 2019 г.)

Выручка «АвтоВАЗа» в структуре Renault Group в 2020 г. составила 2,799 млрд евро (против 3,376 млрд евро в 2019 г.)

В середине января в «АвтоВАЗе» заявили, что в 2020 г. продажи концерна сократились на 5% и составили 343 000 автомобилей. В то же время автопроизводитель, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), остался лидером по этому показателю среди легковых автомобилей в России.

«АвтоВАЗ» является совместным предприятием «Ростеха» (32%) и Renault (68%) — Alliance Rostec Auto B.V. (зарегистрирована в Нидерландах). После перевода СП в юрисдикцию России, о чем ранее был подписано соответствующее соглашение, произойдет продажа 8% доли российской госкорпорации в Alliance Rostec Auto B.V. Renault. Таким образом, доля участия «Ростеха» в Alliance Rostec Auto B.V. снизится до 25%. 

«АвтоВАЗ» останется единственным участником госзакупок в легковом сегменте

Ранее поставщиками государства были также Renault и «Соллерс»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных