Чистый убыток «АвтоВАЗа» в 2020 году составил €196 млн
Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2020 г. составил 196 млн евро, говорится в годовом отчете Renault Group, в которую входит российский автопроизводитель.
В то же время в 2019 г. российская компания показала чистую прибыль в 72 млн евро. Операционная прибыль «АвтоВАЗа» 2020 г. упала незначительно — до 129 млн евро против 130 млн евро в 2019 г. Прибыль российского автопроизводителя до вычета налогов выросла в 3,6 раза — до 77 млн евро (22 млн евро в 2019 г.)
Выручка «АвтоВАЗа» в структуре Renault Group в 2020 г. составила 2,799 млрд евро (против 3,376 млрд евро в 2019 г.)
В середине января в «АвтоВАЗе» заявили, что в 2020 г. продажи концерна сократились на 5% и составили 343 000 автомобилей. В то же время автопроизводитель, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), остался лидером по этому показателю среди легковых автомобилей в России.
«АвтоВАЗ» является совместным предприятием «Ростеха» (32%) и Renault (68%) — Alliance Rostec Auto B.V. (зарегистрирована в Нидерландах). После перевода СП в юрисдикцию России, о чем ранее был подписано соответствующее соглашение, произойдет продажа 8% доли российской госкорпорации в Alliance Rostec Auto B.V. Renault. Таким образом, доля участия «Ростеха» в Alliance Rostec Auto B.V. снизится до 25%.