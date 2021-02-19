Чистый убыток «АвтоВАЗа» в 2020 году составил €196 млн

В то же время в 2019 г. российская компания показала чистую прибыль в 72 млн евро. Операционная прибыль «АвтоВАЗа» 2020 г. упала незначительно — до 129 млн евро против 130 млн евро в 2019 г. Прибыль российского автопроизводителя до вычета налогов выросла в 3,6 раза — до 77 млн евро (22 млн евро в 2019 г.)