Минтранс предложил перейти к новой тарифной политике грузовых ж/д перевозок

«Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики на грузовые железнодорожные перевозки», — цитирует ТАСС Савельева. По его словам, новая политика не будет давать искаженных ценовых сигналов рынку, а позволит видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах и минимизирует перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных.