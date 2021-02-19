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Минтранс предложил перейти к новой тарифной политике грузовых ж/д перевозок

Ведомости

Минтранс считает необходимым создание новой тарифной политики для грузовых железнодорожных перевозок, заявил руководитель министерства Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления РЖД за 2020 г.

«Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики на грузовые железнодорожные перевозки», — цитирует ТАСС Савельева. По его словам, новая политика не будет давать искаженных ценовых сигналов рынку, а позволит видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах и минимизирует перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных.

В ноябре прошлого года правительство решило оставить прежними параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 г. Как пояснил глава Минтранса Евгений Дитрих, это означало сохранение всех элементов тарифообразования и отказ от дополнительной индексации грузовых тарифов.

Ранее по теме: Правительство сохранит параметры тарифной политики РЖД в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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