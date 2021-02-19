Минтранс предложил перейти к новой тарифной политике грузовых ж/д перевозок
Минтранс считает необходимым создание новой тарифной политики для грузовых железнодорожных перевозок, заявил руководитель министерства Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления РЖД за 2020 г.
«Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики на грузовые железнодорожные перевозки», — цитирует ТАСС Савельева. По его словам, новая политика не будет давать искаженных ценовых сигналов рынку, а позволит видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах и минимизирует перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных.
В ноябре прошлого года правительство решило оставить прежними параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 г. Как пояснил глава Минтранса Евгений Дитрих, это означало сохранение всех элементов тарифообразования и отказ от дополнительной индексации грузовых тарифов.