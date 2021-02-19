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Правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке пива

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Правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — говорится в документе.

Согласно постановлению, заниматься проведением эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. При этом Минпромторг и Минфин разработают к 30 июня методические рекомендации и план-график проведения эксперимента.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. 

Ранее по теме: Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных