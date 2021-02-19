Правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке пива
Правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
«Провести с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — говорится в документе.
Согласно постановлению, заниматься проведением эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. При этом Минпромторг и Минфин разработают к 30 июня методические рекомендации и план-график проведения эксперимента.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки.