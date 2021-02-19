Правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке пива

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки.