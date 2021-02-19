Торговый оборот между ФРГ и Россией упал до минимума с 2005 года

Причинами таких экономических результатов стала пандемия коронавируса и политические разногласия между странами, заявил руководитель OAOEV Оливер Хермес. «Что касается России, то 2020 год был для нас чрезвычайно трудным не только из-за кризиса, связанного с коронавирусом, но и из-за серьезных политических конфликтов, которые заметно влияют на экономику», — отметил он.