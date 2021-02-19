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Торговый оборот между ФРГ и Россией упал до минимума с 2005 года

Ведомости

В 2020 г. торговый оборот между Россией и Германией снизился на 22,2% по сравнению с 2019 г. и составил 44,9 млрд евро, сообщается на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV).

«Таким образом, германо-российский товарообмен упал до самого низкого уровня с 2005 года», — говорится в сообщении. При этом немецкий экспорт в Россию снизился на 13,1%, до 23 млрд евро, а импорт упал на 29,9%, до 21,9 млрд евро.

Причинами таких экономических результатов стала пандемия коронавируса и политические разногласия между странами, заявил руководитель OAOEV Оливер Хермес. «Что касается России, то 2020 год был для нас чрезвычайно трудным не только из-за кризиса, связанного с коронавирусом, но и из-за серьезных политических конфликтов, которые заметно влияют на экономику», — отметил он.

Ранее министерство экономики и энергетики Германии отмечало, что размер замороженных активов россиян и российских компаний из-за санкций Евросоюза насчитывается в некоторых странах от нескольких сотен евро, при этом потери европейских компаний от введенных ограничений составляют миллиарды евро.

С 2014 по 2020 гг. Германия заморозила российские активы на сумму около 1,8 млн евро. По данным правительства Германии, торговый оборот между Россией и ФРГ в 2014 г. составил 67,7 млрд, в 2015 г. —  51,5 млрд, в 2016 г. —  48 млрд. 

Ранее по теме: В Германии оценили размеры замороженных из-за санкций активов россиян в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных