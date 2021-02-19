Торговый оборот между ФРГ и Россией упал до минимума с 2005 года
В 2020 г. торговый оборот между Россией и Германией снизился на 22,2% по сравнению с 2019 г. и составил 44,9 млрд евро, сообщается на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV).
«Таким образом, германо-российский товарообмен упал до самого низкого уровня с 2005 года», — говорится в сообщении. При этом немецкий экспорт в Россию снизился на 13,1%, до 23 млрд евро, а импорт упал на 29,9%, до 21,9 млрд евро.
Причинами таких экономических результатов стала пандемия коронавируса и политические разногласия между странами, заявил руководитель OAOEV Оливер Хермес. «Что касается России, то 2020 год был для нас чрезвычайно трудным не только из-за кризиса, связанного с коронавирусом, но и из-за серьезных политических конфликтов, которые заметно влияют на экономику», — отметил он.
Ранее министерство экономики и энергетики Германии отмечало, что размер замороженных активов россиян и российских компаний из-за санкций Евросоюза насчитывается в некоторых странах от нескольких сотен евро, при этом потери европейских компаний от введенных ограничений составляют миллиарды евро.
С 2014 по 2020 гг. Германия заморозила российские активы на сумму около 1,8 млн евро. По данным правительства Германии, торговый оборот между Россией и ФРГ в 2014 г. составил 67,7 млрд, в 2015 г. — 51,5 млрд, в 2016 г. — 48 млрд.