Nord Stream 2 запросила у Германии немедленного разрешения на работы в ее водах
Оператор газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, подал заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой о немедленном оформлении разрешения на строительство в водах Германии, пишет Welt.
В BSH подтвердили получение заявки, однако не уточнили, сколько времени может занять подготовка решения. Представитель оператора газопровода заявил, что заявка была подана еще в декабре с учетом заявленных противоречий природоохранных органов.
15 января BSH продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г. Спустя несколько дней немецкая экологическая организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» обжаловала решение BSH, тем самым приостановив действие выданного разрешения.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.