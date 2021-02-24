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Цена нефти Brent превысила $67 за баррель

Ведомости

Цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила $67 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. В последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала отметку в $67 в январе прошлого года.

По состоянию на 18:40 мск стоимость апрельского фьючерса выросла на 2,47% — до $67,10. Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в апреле достиг $62,88, показав рост на 1,96%.

Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. в условиях позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. В прошлом году сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.

Вице-премьер России, бывший министр энергетики Александр Новак ранее дал прогноз, что средняя цена на нефть в 2021 г. составит $45-60 за баррель.

Ранее по теме: Новак: средняя цена на нефть в 2021 году составит $45-60 за баррель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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