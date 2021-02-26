Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Создатель Badoo запустил аналог Clubhouse в России

Ведомости

Российский бизнесмен, создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев запустил в России аналог приложения Clubhouse — сервис Stereo, предоставляющий возможность пользователям проводить аудиоэфиры в реальном времени, сообщает Forbes.

«Миллиардер Андрей Андреев в интервью Forbes рассказал, что сервис проведения аудиоэфиров Stereo, который он создал после продажи доли в MagicLab американскому фонду Blackstone в ноябре 2019-го, запустился в России», — пишет Forbes.

По словам Андреева, его команда начала тестировать маркетинг Stereo в декабре 2019 г., а разработка самого приложения началась в феврале 2020 г. В августе сервис запустился в Лос-Анджелесе, его первыми пользователями стали местные комики. После этого сервис запустился в Великобритании и Европе. «Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал он. 

На сегодняшний день, как отметил Андреев, у Stereo более миллиона пользователей на iOS и столько же на Android, ежедневно на сервисе регистрируются более 50 000 пользователей.

Дейтинговый сервис Badoo Андреев создал в 2006 г. А в ноябре 2019 г. он объявил о продаже своей доли в холдинге MagicLab, который объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, и уходит со всех постов. Покупателем выступил инвестиционный фонд Blackstone. Компанию для сделки оценили в $3 млрд.

Ранее разработчик из Петербурга Григорий Клюшников создал неофициальную версию Clubhouse для операционной системы Android. Он объяснил решение тем, что ему «надоело ждать» официальную Android-версию приложения, поэтому он написал свою за полтора дня. 

Ранее по теме: Петербургский разработчик создал неофициальную версию Clubhouse для Android

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных