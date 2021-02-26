Создатель Badoo запустил аналог Clubhouse в России

По словам Андреева, его команда начала тестировать маркетинг Stereo в декабре 2019 г., а разработка самого приложения началась в феврале 2020 г. В августе сервис запустился в Лос-Анджелесе, его первыми пользователями стали местные комики. После этого сервис запустился в Великобритании и Европе. «Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал он.