Создатель Badoo запустил аналог Clubhouse в России
Российский бизнесмен, создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев запустил в России аналог приложения Clubhouse — сервис Stereo, предоставляющий возможность пользователям проводить аудиоэфиры в реальном времени, сообщает Forbes.
«Миллиардер Андрей Андреев в интервью Forbes рассказал, что сервис проведения аудиоэфиров Stereo, который он создал после продажи доли в MagicLab американскому фонду Blackstone в ноябре 2019-го, запустился в России», — пишет Forbes.
По словам Андреева, его команда начала тестировать маркетинг Stereo в декабре 2019 г., а разработка самого приложения началась в феврале 2020 г. В августе сервис запустился в Лос-Анджелесе, его первыми пользователями стали местные комики. После этого сервис запустился в Великобритании и Европе. «Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал он.
На сегодняшний день, как отметил Андреев, у Stereo более миллиона пользователей на iOS и столько же на Android, ежедневно на сервисе регистрируются более 50 000 пользователей.
Дейтинговый сервис Badoo Андреев создал в 2006 г. А в ноябре 2019 г. он объявил о продаже своей доли в холдинге MagicLab, который объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, и уходит со всех постов. Покупателем выступил инвестиционный фонд Blackstone. Компанию для сделки оценили в $3 млрд.
Ранее разработчик из Петербурга Григорий Клюшников создал неофициальную версию Clubhouse для операционной системы Android. Он объяснил решение тем, что ему «надоело ждать» официальную Android-версию приложения, поэтому он написал свою за полтора дня.