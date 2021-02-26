Airbnb отчитался о годовом убытке в $4,6 млрд
Онлайн-сервис по поиску и аренде жилья Airbnb опубликовал отчетность за IV квартал и весь 2020 г. За прошлый год выручка Airbnb снизилась на 30% — до $3,4 млрд, а чистый убыток составил $4,6 млрд против $674 млн в 2019 г. При этом убыток компании за IV квартал 2020 г. многократно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. — с $352 млн до $3,9 млрд.
В отчете компания отмечает, что возросший убыток обусловлен в том числе «существенными издержками, связанными с IPO». Компания оценила их в $2,8 млрд.
В компании ожидают, что по мере внедрения вакцины от коронавируса и снятия ограничений, количество путешествий возрастет. «Нашим единственным приоритетом в 2021 году является подготовка к этому восстановлению путешествий, совершенствование существующего продукта за счет улучшения всего непрерывного опыта наших основных услуг как для хозяев, так и для гостей», — отмечается в сообщении компании.
Airbnb провел IPO в декабре прошлого года на бирже Nasdaq. При IPO оценка компании составила $47 млрд, а на первых торгах капитализация кратковременно превысила $100 млрд. По состоянию на 26 февраля капитализация компании составляет почти $108,6 млрд, свидетельствуют данные биржи. В ходе листинга Airbnb привлекла около $3,4 млрд без учета покупки дополнительных акций организаторами.