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Airbnb отчитался о годовом убытке в $4,6 млрд

Ведомости

Онлайн-сервис по поиску и аренде жилья Airbnb опубликовал отчетность за IV квартал и весь 2020 г. За прошлый год выручка Airbnb снизилась на 30% — до $3,4 млрд, а чистый убыток составил $4,6 млрд против $674 млн в 2019 г. При этом убыток компании за IV квартал 2020 г. многократно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  — с $352 млн до $3,9 млрд. 

В отчете компания отмечает, что возросший убыток обусловлен в том числе «существенными издержками, связанными с IPO». Компания оценила их в $2,8 млрд. 

В компании ожидают, что по мере внедрения вакцины от коронавируса и снятия ограничений, количество путешествий возрастет. «Нашим единственным приоритетом в 2021 году является подготовка к этому восстановлению путешествий, совершенствование существующего продукта за счет улучшения всего непрерывного опыта наших основных услуг как для хозяев, так и для гостей», — отмечается в сообщении компании. 

Airbnb провел IPO в декабре прошлого года на бирже Nasdaq. При IPO оценка компании составила $47 млрд, а на первых торгах капитализация кратковременно превысила $100 млрд. По состоянию на 26 февраля капитализация компании составляет почти $108,6 млрд, свидетельствуют данные биржи. В ходе листинга Airbnb привлекла около $3,4 млрд без учета покупки дополнительных акций организаторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных