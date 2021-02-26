Airbnb отчитался о годовом убытке в $4,6 млрд

Онлайн-сервис по поиску и аренде жилья Airbnb опубликовал отчетность за IV квартал и весь 2020 г. За прошлый год выручка Airbnb снизилась на 30% — до $3,4 млрд, а чистый убыток составил $4,6 млрд против $674 млн в 2019 г. При этом убыток компании за IV квартал 2020 г. многократно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. — с $352 млн до $3,9 млрд.