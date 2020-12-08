Airbnb, DoorDash, Roblox и Wish выходят на биржу

В их числе сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb и американская служба доставки готовой еды DoorDash, планирующие привлечь более $2,5 млрд каждая. Airbnb – хрестоматийный кейс, которым иллюстрируют не один модный тренд цифровой экономики. Это один из символов digital disruption, меняющего структуру целых отраслей. Однако 2020 год оказался для компании очень тяжелым – коллапс туристической отрасли сказался и на объеме продаж, и на их структуре (доля международных клиентов драматично упала). А DoorDash – это, наоборот, бенефициар пандемии, его выручка за девять месяцев этого года выросла более чем в 2 раза по сравнению с прошлогодней.