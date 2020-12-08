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Airbnb, DoorDash, Roblox и Wish выходят на биржу

Какие сигналы подают ближайшие IPO
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon, привлекший в ходе недавнего IPO на NASDAQ почти $1 млрд, еще удерживает внимание инвестиционных аналитиков, но уже на очереди первичные размещения ряда других крупных международных технологических компаний.

В их числе сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb и американская служба доставки готовой еды DoorDash, планирующие привлечь более $2,5 млрд каждая. Airbnb – хрестоматийный кейс, которым иллюстрируют не один модный тренд цифровой экономики. Это один из символов digital disruption, меняющего структуру целых отраслей. Однако 2020 год оказался для компании очень тяжелым – коллапс туристической отрасли сказался и на объеме продаж, и на их структуре (доля международных клиентов драматично упала). А DoorDash – это, наоборот, бенефициар пандемии, его выручка за девять месяцев этого года выросла более чем в 2 раза по сравнению с прошлогодней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных