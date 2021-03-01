Аркадий Волож продаст акции «Яндекса» на $1,9 млн
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст Lastar планируют продать до 29 180 акций компании класса A, говорится в сообщении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Стоимость акций «Яндекса» класса А на бирже Nasdaq на момент закрытия торгов 28 февраля составляла $63,9 за бумагу, следовательно, Волож может получить за пакет около $1,9 млн.
В сообщении компании отмечается, что продажа является частью «долгосрочной стратегии Воложа по диверсификации активов и обеспечению ликвидности». Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» планы сооснователя компании по продаже акций.
«Аркадий Волож, согласно ранее зафиксированному плану, планирует продать на открытом рынке 29 тыс. акций класса А», — сказал представитель. Он отметил, что всего Волож владеет 30,8 млн акциями «Яндекса» класса В, экономическая доля которых на текущий момент составляет 8,7% и обеспечивает 45,5% голосов в компании.
Около 85% акций «Яндекса» класса A торгуются на американской бирже Nasdaq. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров. Но у российской интернет-компании есть также акции класса B, распределенные между основателями, каждая из них дает 10 голосов. Акции «Яндекса» класса B при продаже или смерти их владельца автоматически конвертируются в акции класса A.
О планах по продаже небольшого пакета акций «Яндекса» Волож заявил в январе прошлого года. Свое решение он тогда тоже объяснил желанием диверсифицировать активы. В уведомлении компании для SEC сообщалось, что бизнесмен продаст до 2,03 млн акций класса А (4,4% акций) в течение года.
Волож – крупнейший акционер компании, сейчас у него 9,9% капитала «Яндекса» и 48,6% голосов. Подавляющая часть этих акций в январе была передана в новый семейный фонд Воложа под названием Lastar Trust. Создание этого фонда – часть новой большой конструкции управления «Яндексом», она начала строиться в конце 2019 г.
Изменить управление интернет-компанией пришлось в ответ на претензии чиновников из-за того, что большей частью капитала стратегической для российской экономики компании владеют иностранцы. Поэтому руководители «Яндекса» договорились с администрацией президента России и получили согласие миноритарных акционеров компании на то, чтобы специальный Фонд общественных интересов получил определенные права по управлению интернет-гигантом. Прежде всего, «Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей.
Обсуждался и другой аспект: чтобы снять политические риски, «Яндексу» нужно было решить вопрос с пакетом Воложа. После его смерти или в случае продажи им акций контроль по голосам в «Яндексе» получат иностранцы, указывали чиновники. Поэтому Волож обязался не продавать 95% своих акций до января 2022 г. и передал почти все акции в траст. В случае его смерти траст в течение двух лет сохранит право собственности на акции класса B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров «Яндекса».
Знакомые Воложа рассказывали «Ведомостям», что сооснователю компании самому больше не нравятся жесткие ограничения, наложенные на продажу его пакета, и что он бы хотел иметь возможность заработать на своей доле. Тем более что дивидендов «Яндекс» не платит и, как рассказывали собеседники «Ведомостей» в компании, в ближайшее время платить не собирается.
Волож не первый раз продает свои акции: еще в начале 2018 г. он контролировал почти 50% голосов.