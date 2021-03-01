Аркадий Волож продаст акции «Яндекса» на $1,9 млн

Обсуждался и другой аспект: чтобы снять политические риски, «Яндексу» нужно было решить вопрос с пакетом Воложа. После его смерти или в случае продажи им акций контроль по голосам в «Яндексе» получат иностранцы, указывали чиновники. Поэтому Волож обязался не продавать 95% своих акций до января 2022 г. и передал почти все акции в траст. В случае его смерти траст в течение двух лет сохранит право собственности на акции класса B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров «Яндекса».