Глава «Ленты» заявил о риске разорения ритейла из-за госрегулирования цен
«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — сказал Сорокин. По его словам, прибыль ритейлеров невелика — от 1,6 до 3,6% от выручки у публичных компаний.
Он отметил, что зафиксированный ранее рост цен на продукты «носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», поэтому регулировать цены — «чревато» для бизнеса. «»Лента« выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами», — сказал Сорокин.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек.
15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, в рамках которых производители и поставщики подписали с профильными ведомствами соглашения о сдерживании цен. В начале марта глава кабмина распределил надзор за ценами на определенные группы товаров между министерствами, а также поручил заниматься мониторингом и оценкой динамики цен Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. В середине марта в Кремле меры, принятые для сдерживания цен, оценили как успешные.