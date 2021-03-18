Глава «Ленты» заявил о риске разорения ритейла из-за госрегулирования цен

«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — сказал Сорокин. По его словам, прибыль ритейлеров невелика — от 1,6 до 3,6% от выручки у публичных компаний.