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Глава «Ленты» заявил о риске разорения ритейла из-за госрегулирования цен

Ведомости

Попытки государства регулировать цены на продукты могут привести к убыткам и, в конечном счете, разорению ритейлеров, заявил РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.

«Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — сказал Сорокин. По его словам, прибыль ритейлеров невелика — от 1,6 до 3,6% от выручки у публичных компаний.

Он отметил, что зафиксированный ранее рост цен на продукты «носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», поэтому регулировать цены — «чревато» для бизнеса. «»Лента« выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами», — сказал Сорокин.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, в рамках которых производители и поставщики подписали с профильными ведомствами соглашения о сдерживании цен. В начале марта глава кабмина распределил надзор за ценами на определенные группы товаров между министерствами, а также поручил заниматься мониторингом и оценкой динамики цен Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. В середине марта в Кремле меры, принятые для сдерживания цен, оценили как успешные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных