ВЭБ.РФ впервые за пять лет завершил год с чистой прибылью

В 2020 г. до 12,2 млрд руб. (с 25,8 млрд руб. годом ранее) сократились чистые процентные доходы ВЭБ.РФ. Причинами этого назвали снижение процентных ставок на долговых рынках и особенности начисления процентов по обесцененным кредитам по стандартам МСФО. При этом выросли комиссионные доходы — с 8,2 млрд руб. до 21,5 млрд руб. благодаря росту дохода по гарантиям, поручительствам и аккредитивам. Кроме того, положительная переоценка по кредитам и ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, способствовала увеличению непроцентного дохода ВЭБ.РФ с 7,2 млрд руб. до 132,1 млрд руб.