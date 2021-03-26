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ВЭБ.РФ впервые за пять лет завершил год с чистой прибылью

Ведомости

Чистая прибыль государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в 2020 г. составила 8,4 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО. Госкорпорация показала положительный финансовый результат впервые с 2015 г., когда этот показатель составил 14,9 млрд руб.

Следующий, 2016 г., ВЭБ.РФ завершил с убытком в 111,9 млрд руб. Такой результат, по данным госкорпорации, был обусловлен высокими расходами на создание резервов под обеспечение активов. Отмечалось, что они составили 488,7 млрд руб.

При этом в 2017 г. убыток был еще больше — 287,7 млрд руб. Его объяснили досозданием резервов в рамках трансформации старого кредитного портфеля.

Затем размер ежегодного убытка ВЭБ.РФ стал снижаться. В 2018 г. он составил 175,8 млрд руб., а в 2019 — 59,2 млрд руб. Теперь же госкорпорация вышла на положительный результат.

«По итогам 2020 года группа ВЭБ.РФ получила прибыль в размере 8,4 млрд рублей. Положительный финансовый результат стал итогом значительных усилий и эффективной организации работы ВЭБ.РФ по реализации проектов, имеющих общегосударственное значение для экономики России, несмотря на пандемию COVID-19 и падение глобальной экономики», — говорится в пресс-релизе к отчету.

В 2020 г. до 12,2 млрд руб. (с 25,8 млрд руб. годом ранее) сократились чистые процентные доходы ВЭБ.РФ. Причинами этого назвали снижение процентных ставок на долговых рынках и особенности начисления процентов по обесцененным кредитам по стандартам МСФО. При этом выросли комиссионные доходы — с 8,2 млрд руб. до 21,5 млрд руб. благодаря росту дохода по гарантиям, поручительствам и аккредитивам. Кроме того, положительная переоценка по кредитам и ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, способствовала увеличению непроцентного дохода ВЭБ.РФ с 7,2 млрд руб. до 132,1 млрд руб.

Объем выданных госкорпорацией в 2020 г. кредитов составил 243,1 млрд руб. Основными направлениями инвестирования стали судостроительная и газохимическая отрасли, а также машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов, городская экономика и ИТ.

Кроме того, ВЭБ.РФ участвовал в госпрограммах поддержки предпринимательства в период пандемии коронавируса. Объем поручительств коммерческим банкам по кредитам бизнесу группа оценила в 500 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных