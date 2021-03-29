«Сбер» отреагировал на публикацию о переговорах c Mail.ru по разделу активов
Совместный бизнес Сбербанка и Mail.ru Group успешно развивается, его стоимость уже превысила объем вложенных в него инвестиций, заявил представитель «Сбера», комментируя публикацию Financial Times, в которой утверждается, что «Сбер» и Mail.ru Group (MRG) обратились в Кремль для консультаций по вопросу о разделе активов совместного предприятия по перевозке пассажиров и доставке еды.
Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что СП «Сбера» и MRG — «О2О Холдинг» — готовится к разделу. В СП входят Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», «Ситимобил», YouDrive и др. По словам двух источников издания, компании обратились в Кремль за неформальным разрешением разделить активы совместного предприятия. Разногласия между партнерами могли возникнуть из-за стратегии.
В «Сбере» отметили, что «бизнесы, входящие в наш O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров». Представитель MRG Сергей Лучин от комментариев отказался.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли, что компании обратились в Кремль и какое решение было принято, ответил: «Это — не дело Кремля. Это бизнес отношения двух компаний».
В 2020 г. СП Сбербанка и MRG получила убыток в 27,8 млрд руб., следует из консолидированной отчетности по МСФО Сбербанка за 2020 г. Выручка СП за указанный период составила 18,2 млрд руб., сказано в отчете. 2020 г. был первым полноценным годом работы СП, сделка по его созданию была закрыта в декабре 2019 г. У Сбербанка и MRG равные доли в СП по 45%, еще 10% пойдут на вознаграждение сотрудникам. Как отмечается в отчете банка, «Сбер» уже вложил в СП 39,7 млрд руб., в 2021 г. планирует вложить еще 10,1 млрд руб. Всего партнеры запланировали вложить в общий бизнес до 64,6 млрд руб.
В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия, которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит MRG. Источники издания говорили, что MRG настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь, «Сбер» не согласен с данной позицией.
«Сбер», купивший 36% в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологии» (дают право на 20,6% голосов), недоволен отсутствием реального влияния на дела группы из-за ее сложной управленческой структуры. О наличии разногласий между партнерами говорили и источники «Ведомостей», близкие к обеим компаниям, однако официального обсуждения на тот момент не велось.
Лучин тогда говорил «Ведомостям», что компания вместе со «Сбером» выстраивает «две самостоятельные экосистемы», поэтому они могут «конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта». Представитель «Сбера» сообщал «Ведомостям», что компании, созданные в рамках СП «успешно развиваются, и мы убеждены, станут лидерами своих индустрий».