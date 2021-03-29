«Сбер» отреагировал на публикацию о переговорах c Mail.ru по разделу активов

В 2020 г. СП Сбербанка и MRG получила убыток в 27,8 млрд руб., следует из консолидированной отчетности по МСФО Сбербанка за 2020 г. Выручка СП за указанный период составила 18,2 млрд руб., сказано в отчете. 2020 г. был первым полноценным годом работы СП, сделка по его созданию была закрыта в декабре 2019 г. У Сбербанка и MRG равные доли в СП по 45%, еще 10% пойдут на вознаграждение сотрудникам. Как отмечается в отчете банка, «Сбер» уже вложил в СП 39,7 млрд руб., в 2021 г. планирует вложить еще 10,1 млрд руб. Всего партнеры запланировали вложить в общий бизнес до 64,6 млрд руб.