Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов
Заявления ряда билетных агрегаторов о росте цен на авиаперелеты в России на 15-120% в этом году по сравнению с 2019 г. не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.
«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — сказано в заявлении.
Ранее сегодня газета «Известия» со ссылкой на сведения агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip сообщила, что стоимость авиабилетов с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 г. Отмечалось, что наиболее сильно повысились цена на перелеты из Москвы в Набережные челны — на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%.
Представители агрегаторов отметили, что билеты дорожают из-за роста спроса на поездки по России. Ранее, в начале марта, Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23,7 тыс. руб., в Грузию — в 2,5 раза, до 15,7 тыс. Цена билета на Мальдивы выросла на 36% — до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.