Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Представители агрегаторов отметили, что билеты дорожают из-за роста спроса на поездки по России. Ранее, в начале марта, Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23,7 тыс. руб., в Грузию — в 2,5 раза, до 15,7 тыс. Цена билета на Мальдивы выросла на 36% — до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.