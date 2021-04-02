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Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Ведомости

Заявления ряда билетных агрегаторов о росте цен на авиаперелеты в России на 15-120% в этом году по сравнению с 2019 г. не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — сказано в заявлении.

Ранее сегодня газета «Известия» со ссылкой на сведения агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip сообщила, что стоимость авиабилетов с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 г. Отмечалось, что наиболее сильно повысились цена на перелеты из Москвы в Набережные челны — на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%.

Представители агрегаторов отметили, что билеты дорожают из-за роста спроса на поездки по России. Ранее, в начале марта, Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 г. вдвое — до 23,7 тыс. руб., в Грузию — в 2,5 раза, до 15,7 тыс. Цена билета на Мальдивы выросла на 36% — до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.

Ранее по теме: Агрегаторы сообщили о росте цен на авиабилеты на 15-120%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных