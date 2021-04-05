«Росгеология» отложила до осени выход на рынок облигаций

«Пока рынок тяжелый. Мы думали, что в апреле будет окно, я ожидал. Окно пока как-то не очень складывается, цены на нефть колеблются, курс рубля нестабильный. Оценить сейчас это очень сложно... поэтому к облигационному займу мы перейдем позже», — объяснил он решение о переносе сроков выпуска облигаций.