«Росгеология» отложила до осени выход на рынок облигаций
«Росгеология» может отложить до осени выпуск облигаций в связи с тяжелой рыночной ситуацией. Об этом сообщил на брифинге глава компании Сергей Горьков.
Он также добавил, что говорить о точной сумме облигаций еще рано. При этом Горьков подтвердил, что облигационный займ на три года состоится до конца 2021 г.
«Пока рынок тяжелый. Мы думали, что в апреле будет окно, я ожидал. Окно пока как-то не очень складывается, цены на нефть колеблются, курс рубля нестабильный. Оценить сейчас это очень сложно... поэтому к облигационному займу мы перейдем позже», — объяснил он решение о переносе сроков выпуска облигаций.
«Росгеология» в сентябре прошлого года подписала договор об эмиссии ценных бумаг с «Совкомбанком» для выпуска облигаций. Полученные таким образом средства предполагается направить на финансирование стратегии развития «Росгеологии» до 2025 года, а также на рефинансирование текущих кредитов.
«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий услуги в сфере геологоразведки. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых — крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.