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«Росгеология» отложила до осени выход на рынок облигаций

Ведомости

«Росгеология» может отложить до осени выпуск облигаций в связи с тяжелой рыночной ситуацией. Об этом сообщил на брифинге глава компании Сергей Горьков.

Он также добавил, что говорить о точной сумме облигаций еще рано. При этом Горьков подтвердил, что облигационный займ на три года состоится до конца 2021 г.

«Пока рынок тяжелый. Мы думали, что в апреле будет окно, я ожидал. Окно пока как-то не очень складывается, цены на нефть колеблются, курс рубля нестабильный. Оценить сейчас это очень сложно... поэтому к облигационному займу мы перейдем позже», — объяснил он решение о переносе сроков выпуска облигаций.

«Росгеология» в сентябре прошлого года подписала договор об эмиссии ценных бумаг с «Совкомбанком» для выпуска облигаций. Полученные таким образом средства предполагается направить на финансирование стратегии развития «Росгеологии» до 2025 года, а также на рефинансирование текущих кредитов.

«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий услуги в сфере геологоразведки. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых — крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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