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Газпромбанк повысил прогноз по цене акций «Роснефти» почти на 30%

Ведомости

Аналитики Газпромбанка повысили целевую стоимость акций «Роснефти» почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Об этом говорится в аналитическом обзоре банка.

В обзоре отмечается, что рост цен на углеводороды в первом квартале оказался более значительным, чем ожидалось ранее. Несмотря на решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в мае-июле, на мировом нефтяном рынке сохранится дисбаланс, что поддержит более высокие цены на нефть, указывают аналитики.

По оценке банка, средняя цена нефти марки Brent в 2021 году составит примерно $68 за баррель.

В связи с этим банк пересмотрел прогнозную цену акций российских нефтегазовых компаний, в частности, «Роснефти».

Аналитики «Газпромбанка» отмечают, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на 30% и обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл».

«Акции имеют потенциал роста еще на 38%», — говорится в докладе.

В результате банк включил акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций.

В свою очередь, инвестиционная компания «Велес» повысила прогнозную цену акций «Роснефти» до 745 рублей за бумагу. Потенциал роста цены от текущего уровня составляет 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных