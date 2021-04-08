Газпромбанк повысил прогноз по цене акций «Роснефти» почти на 30%
Аналитики Газпромбанка повысили целевую стоимость акций «Роснефти» почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Об этом говорится в аналитическом обзоре банка.
В обзоре отмечается, что рост цен на углеводороды в первом квартале оказался более значительным, чем ожидалось ранее. Несмотря на решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в мае-июле, на мировом нефтяном рынке сохранится дисбаланс, что поддержит более высокие цены на нефть, указывают аналитики.
По оценке банка, средняя цена нефти марки Brent в 2021 году составит примерно $68 за баррель.
В связи с этим банк пересмотрел прогнозную цену акций российских нефтегазовых компаний, в частности, «Роснефти».
Аналитики «Газпромбанка» отмечают, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на 30% и обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл».
«Акции имеют потенциал роста еще на 38%», — говорится в докладе.
В результате банк включил акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций.
В свою очередь, инвестиционная компания «Велес» повысила прогнозную цену акций «Роснефти» до 745 рублей за бумагу. Потенциал роста цены от текущего уровня составляет 30%.