Газпромбанк повысил прогноз по цене акций «Роснефти» почти на 30%

В обзоре отмечается, что рост цен на углеводороды в первом квартале оказался более значительным, чем ожидалось ранее. Несмотря на решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в мае-июле, на мировом нефтяном рынке сохранится дисбаланс, что поддержит более высокие цены на нефть, указывают аналитики.