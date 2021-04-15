Производители предупредили о повышении цен на кондитерские изделия

По словам Акульчева, рост цен на сырье для кондитерских изделий составил от 25 до 120% за последние полгода. Барышев отметил, что расходы на сырье выросли на 50-70%. Муравьев добавил, что больше всего подорожали какао-продукты, упаковка и сахар. Производители закупают сахар по рыночной цене и могут преодолеть скачки цен с помощью долгосрочных контрактов на его поставки, рассказал Муравьев.