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Производители предупредили о повышении цен на кондитерские изделия

Ведомости

Производители кондитерских изделий предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на свои товары из-за подорожания сырья, сообщил РБК со ссылкой на представителей компаний.

Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев рассказал изданию, что компании придется поднять цены на товары на уровень в среднем от 10% из-за роста цен на сырье.

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев сообщил, что практически все поставщики, в том числе сырья и упаковки, повышают цены, иногда каждую неделю. Его компания планирует повысить цену товаров, сырье для которых подорожало больше всего. Барышев добавил, что компания планирует повышать цены постепенно: «В течение года с большой вероятностью будем еще вести переговоры о повышении».

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев заявил, что отпускные цены на товары в среднем выросли на 3% по сравнению с осенью 2020 г., себестоимость продукции выросла в среднем на 10%.

В Минсельхозе заявили, что не видят причин для проанонсированного несколькими производителями роста цен на кондитерские изделия. По данным министерства, «основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют», пишут «РИА Новости».

По словам Акульчева, рост цен на сырье для кондитерских изделий составил от 25 до 120% за последние полгода. Барышев отметил, что расходы на сырье выросли на 50-70%. Муравьев добавил, что больше всего подорожали какао-продукты, упаковка и сахар. Производители закупают сахар по рыночной цене и могут преодолеть скачки цен с помощью долгосрочных контрактов на его поставки, рассказал Муравьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных