Производители предупредили о повышении цен на кондитерские изделия
Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев рассказал изданию, что компании придется поднять цены на товары на уровень в среднем от 10% из-за роста цен на сырье.
Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев сообщил, что практически все поставщики, в том числе сырья и упаковки, повышают цены, иногда каждую неделю. Его компания планирует повысить цену товаров, сырье для которых подорожало больше всего. Барышев добавил, что компания планирует повышать цены постепенно: «В течение года с большой вероятностью будем еще вести переговоры о повышении».
Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев заявил, что отпускные цены на товары в среднем выросли на 3% по сравнению с осенью 2020 г., себестоимость продукции выросла в среднем на 10%.
В Минсельхозе заявили, что не видят причин для проанонсированного несколькими производителями роста цен на кондитерские изделия. По данным министерства, «основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют», пишут «РИА Новости».
По словам Акульчева, рост цен на сырье для кондитерских изделий составил от 25 до 120% за последние полгода. Барышев отметил, что расходы на сырье выросли на 50-70%. Муравьев добавил, что больше всего подорожали какао-продукты, упаковка и сахар. Производители закупают сахар по рыночной цене и могут преодолеть скачки цен с помощью долгосрочных контрактов на его поставки, рассказал Муравьев.