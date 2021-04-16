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ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Ведомости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва», зарегистрированного в Екатеринбурге, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 188 место в банковской системе страны.

Банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нарушал требования законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В последний год ЦБ несколько раз применял меры к организации, в том числе ограничивал отдельные банковские операции.

«Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении ЦБ.

В банк назначена временная администрация. Организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных