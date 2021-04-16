ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва», зарегистрированного в Екатеринбурге, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 188 место в банковской системе страны.
Банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нарушал требования законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В последний год ЦБ несколько раз применял меры к организации, в том числе ограничивал отдельные банковские операции.
«Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении ЦБ.
В банк назначена временная администрация. Организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб.