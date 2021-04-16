ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нарушал требования законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В последний год ЦБ несколько раз применял меры к организации, в том числе ограничивал отдельные банковские операции.